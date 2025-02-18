В Ер-Ріяді відбулися перемовини США та РФ: Рубіо наполягає, що для завершення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки
Державний секретар США Марко Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Рубіо, перемовини з росіянами 18 лютого є "першим кроком довгої та важкої подорожі".
"Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, повинні бути поступки з боку всіх сторін", - наголосив він, додавши, що поступки "було б неправильно визначати заздалегідь".
Водночас американський держсекретар натякнув на участь Європи у перемовинах щодо закінчення війни.
"Є й інші сторони, які мають санкції, Європейський Союз повинен буде бути за столом в якийсь момент, тому що у них також є санкції, які були введені", - сказав Рубіо.
Він наголосив на меті завершити війну справедливо й прийнятно для всі залучених сторін.
"Єдиним лідером у світі, який може це зробити (завершити війну в Україні, - ред.), який може навіть об'єднати людей, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп", - додав держсекретар.
Також Рубіо розповів Associated Press після зустрічі з російською стороною, що країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
- У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України вже відреагували.
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