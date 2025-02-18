У Fox News написали про запропонований РФ та США триетапний мирний план. Лавров стверджує, що не бачив документ
Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні. Натомість міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що не бачив такого плану
Про це в соцмережі Х написала журналістка Fox News Джекі Гайнріх з посиланням на джерела, близькими до переговорів РФ і США у Саудівській Аравії.
Так, за її словами, план, який пропонують Сполучені Штати та Росія нібито передбачає припинення вогню, президентські вибори в Україні, а потім підписання остаточної мирної угоди.
За даними кількох іноземних дипломатичних джерел, США і РФ вважають проведення нових виборів в Україні "ключовою умовою" для успіху процесу врегулювання. Водночас згодом Гайнріх написала, що американське джерело, знайоме з переговорами, розповіло, що питання виборів "може бути частиною майбутніх переговорів, але не сьогодні".
Читайте також: "Їм потрібен ляльковий президент": Зеленський пояснив, чому РФ вимагає виборів в Україні
Своєю чергою українська сторона, яку цитують дипломатичні джерела журналістки, зазначила, що очільник Кремля Володимир Путін досить високо оцінює ймовірність обрання "маріонеткового президента" в Україні, а також переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента Володимира Зеленського, буде "більш гнучким і готовим до переговорів та поступок".
Джерела додали, що президент США Дональд Трамп нібито готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання "проросійської маріонетки". Також Трамп, так само як і Путін, начебто вважає низькими шанси Зеленського бути переобраним.
Реакція Лаврова
Глава російського МЗС Сергій Лавров на запитання журналіста прокоментував план, про який говорили в Fox News, пише BBC.
Він заявив, що не бачив такого плану, але чув повідомлення про зазначений документ, який спецпредставник Трампа Кіт Келлог нібито презентував у Польщі. За словами Лаврова, цей план американська делегація в Ер-Ріярді назвала фейком.
- У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.88
- Актуальне
- Важливе