У Fox News написали про запропонований РФ та США триетапний мирний план. Лавров стверджує, що не бачив документ

Про це в соцмережі Х написала журналістка Fox News Джекі Гайнріх з посиланням на джерела, близькими до переговорів РФ і США у Саудівській Аравії.

Так, за її словами, план, який пропонують Сполучені Штати та Росія нібито передбачає припинення вогню, президентські вибори в Україні, а потім підписання остаточної мирної угоди.

За даними кількох іноземних дипломатичних джерел, США і РФ вважають проведення нових виборів в Україні "ключовою умовою" для успіху процесу врегулювання. Водночас згодом Гайнріх написала, що американське джерело, знайоме з переговорами, розповіло, що питання виборів "може бути частиною майбутніх переговорів, але не сьогодні".

Читайте також: "Їм потрібен ляльковий президент": Зеленський пояснив, чому РФ вимагає виборів в Україні

Своєю чергою українська сторона, яку цитують дипломатичні джерела журналістки, зазначила, що очільник Кремля Володимир Путін досить високо оцінює ймовірність обрання "маріонеткового президента" в Україні, а також переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента Володимира Зеленського, буде "більш гнучким і готовим до переговорів та поступок".

Джерела додали, що президент США Дональд Трамп нібито готовий прийняти будь-який результат виборів, включно з можливістю обрання "проросійської маріонетки". Також Трамп, так само як і Путін, начебто вважає низькими шанси Зеленського бути переобраним.

Реакція Лаврова

Глава російського МЗС Сергій Лавров на запитання журналіста прокоментував план, про який говорили в Fox News, пише BBC.

Він заявив, що не бачив такого плану, але чув повідомлення про зазначений документ, який спецпредставник Трампа Кіт Келлог нібито презентував у Польщі. За словами Лаврова, цей план американська делегація в Ер-Ріярді назвала фейком.