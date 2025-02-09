"Їм потрібен ляльковий президент": Зеленський пояснив, чому РФ вимагає виборів в Україні

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для ITV News.

"Це для них формат, в якому Україна була 30 років. Для них зрозуміло, коли вони можуть керувати інституційно Україною, не давати їй розвиватися, не йти в Європейський Союз наприклад. І мати такі міцні економічні відносини з Росією, щоб Україна була, як казали раніше, "сирьєвий придаток Росії". Тобто, увібрати звідси надра й користуватись. Хороше сільське господарство, дуже хороші, якісні продукти: ну, давайте їх їсти - але не Україна їх продає, ми будемо все це контролювати і продавати. А ми батраки - такі, які повинні працювати на Росію", - зазначив Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що "в цьому й була ідеологія Росії".

"Українську культуру знищували, мову тощо. Зрозуміло чому - щоб ми були частиною російського бачення майбутнього, російської економіки, російських збройних сил. Ось про що мова. Тому їм потрібен ляльковий президент", - сказав глава держави.

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Володимир Зеленський також окреслив небезпеки, з якими може стикнутися країна в разі проведення виборів до завершення війни.

"Що таке вибори?...Ми повинні закінчити воєнний стан, або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, "русскіє" будуть щасливі. Питання боєздатності й духу ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію. І це факт… І Росія обов’язково буде використовувати це для наступу, контрнаступальних дій", - зазначив він.

Глава держави також зауважив, що для проведення виборів необхідно забезпечити можливість волевиявлення для всіх громадян.

"Як будуть військові голосувати? Знову - це технічно дуже складно. Без них голосувати нечесно. Вони захищають твою демократію. Але про яку демократію ми говоримо, якщо ті, хто її захищають, не можуть голосувати? Тут треба думати, що з цим робити. І що робити з мільйонами людей, які за кордоном? Це побудувати інфраструктуру - там 8 мільйонів людей. Як голосувати без них? Треба обов’язково розуміти, що вони могли б скористатися своїм правом громадянина України", - зазначив Зеленський.

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Також, за його словами, є велике питання щодо можливості проведення виборів на тимчасово окупованих Росією територіях.

"А як можуть люди на тимчасово окупованих територіях, які контролюють "русскіє", - як вони можуть справедливо голосувати? І що це буде відбуватись? Буде приблизно той самий референдум, який був у Криму. Тобто референдум під дулом зброї", - наголосив президент України, додавши, що росіяни хочуть "повної дестабілізації в Україні".

"Тому я був би дуже обережним із цим питанням", - резюмував глава держави.