Пріоритетний сценарій РФ - провокування виборів в Україні з тимчасовим припиненням вогню, - політолог Саакян

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ключовою стратегією Росії все ж таки є провокування в Україні виборів. Період виборчої кампанії під час війни був би катастрофічним, і міг би призвести до наслідків, які б руйнували все зсередини. Саме такий сценарій росіяни пріоритетно розглядають і готові навіть на тимчасове припинення вогню, щоб його запустити", - зазначив Саакян.

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Для України важливо витримати цей бар'єр, оскільки вибори відбудуться тільки тоді, коли війна дійсно завершиться і будуть гарантії, що вона не відновиться за години, дні чи тижні.

"Уявіть собі: запускається виборча кампанія в Україні, воєнний стан відмінено, дільниці відкриваються. І тут Росія заявляє, що Україна обстріляла Курськ і зірвала перемир'я, і вони починають наступ з усіх боків, вистроївши колони, врахувавши всі помилки минулого разу. У якому стані буде обороноздатність України в цей момент, коли партнери будуть спостерігати за таким хаосом? Без гарантій і реального завершення війни говорити про виборчий процес взагалі не потрібно", - додав політолог.

Росіяни постійно намагаються впливати на ситуацію, запускаючи інформаційні кампанії, просуваючи проросійський дискурс, і поки безуспішно, зауважив він.

"На зовнішній арені Такер Карлсон та інші роблять заяви з конкретними тезами. Також мають місце диверсійні дії з боку окупантів. Є багато різних ознак цього впливу. Інша справа, що всі ці дії лише частково дестабілізують ситуацію, але не здатні її розхитати повністю, оскільки суспільство тримається", - резюмував Саакян.