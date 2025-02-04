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Юрист Магера розповів, через який проміжок часу в Україні можуть відбутись вибори, якщо бойові дії будуть зупинені

Віталій Бесараб
4 лютого, 2025 вiвторок
19:43
Суспільство Вибори Україна

Юрист, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера розповів, що за умови зупинки бойових дій Україні потрібно 6 місяців, щоб підготуватись до виборів

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Уявімо гіпотетично, що в Україні немає активних бойових дій, немає ракетних обстрілів, підписана якась мирна угода, чи перемир'я, немає жодних серйозних ризиків і дія воєнного стану припинилась. У такому разі, це не означає, що за цим відразу відбудеться автоматична демобілізація українських військовослужбовців. Для цього потрібен певний період часу. Мені невідомо скільки часу пройде, перш ніж наші військовослужбовці будуть демобілізовані, але одномоментно цього точно не буде", - вважає Магера.

Юрист наголосив, що якщо вибори будуть проведені без дотримання загального виборчого права, то тоді можуть виникнути питання довіри наших партнерів до результатів таких виборів.

"На думку різних експертів у виборчих питаннях, зокрема, Центр політико-правових реформ, Громадянська мережа ОПОРА, Міжнародна фундація виборчих систем й Центр Разумкова, Україні потрібен достатній час для підготовки до виборів. Це має бути щонайменше 6 місяців. Разом з тим я розумію, що запит від суспільства буде на негайне проведення виборів. Очевидно, що в такій ситуації нам нікуди буде діватись. Якщо нам дадуть 2-3 місяці, щоб підготуватись до виборів, а не один місяць, ми зможемо належно підготуватись до цього процесу. Бо за місяць просто не реально підготуватись до виборчого процесу. Він буде не якісний. Якщо ми не зможемо дотримуватися принципів загального виборчого права, тоді виникне питання довіри до результатів таких виборів", - пояснив він.

  • 1 лютого повідомлялось: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.
  • "Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина", — пояснив таке прагнення спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.
  • 4 лютого посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному розповіла, що США не обговорювали з Україною можливість проведення виборів до кінця 2025 року. Водночас Київ готовий до обговорення, якщо питання порушуватиме нова адміністрація Білого дому
     
Теги:
Новини
Україна
вибори
вибори президента
ЗСУ
Війна з Росією
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