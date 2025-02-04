Футболіст Зінченко та "Нова Пошта" подарували квартиру сімʼї біженців з Бахмута

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

У сімʼї Петрових є двоє синів: Сашко та Артур. Діти змалечку любили футбол і тренувались у місцевій команді в Бахмуті. Проте родина була змушена виїхати з міста, коли російські терористи знищили їхній будинок.

"Сім'я перебралася до Києва, де вшістьох (разом із бабусею та дідусем) мусила тулитись у маленькій квартирі. Олександр Зінченко вирішив допомогти родині й спільно з Новою поштою придбав для Петрових квартиру в Києві", - йдеться у повідомленні.

Неподалік від нової домівки у Києві розташований футбольний клуб "Локомотив", де Сашко та Артур можуть продовжувати тренування.