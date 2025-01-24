Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Знімається в пропагандистських фільмах РФ: в United24 відреагували на номінацію на "Оскар" для росіянина Юри Борисова

Знімається в пропагандистських фільмах РФ: в United24 відреагували на номінацію на "Оскар" для росіянина Юри Борисова

Дар'я Тарасова
24 січня, 2025 п'ятниця
12:39
Кіно

У глобальній ініціативі з підтримки України United24 наголосили, що номінований на "Оскар-2025" російський актор Юра Борисов підтримав анексію Криму

Зміст

Відповідний допис поширили в instagram United24Media.

23 січня американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар-2025". У категорії "Найкращий актор другого плану" опинився росіянин Юра Борисов за роль у фільмі режисера Шона Бейкера "Анора".

"Російський актор і прихильник Путіна Юра Борисов, відомий своїми прокремлівськими пропагандистськими ролями та незаконними візитами в окупований Крим, тепер є номінантом на "Оскар"", - наголосили в United24.

У глобальній ініціативі з підтримки України уточнили, що сам фільм Шона Бейкера "Анора" прославляє радянську культуру.

"Юра підтримував російську анексію Криму і кілька разів незаконно відвідував півострів. Борисов регулярно бере участь у підтримуваних Кремлем кампаніях і зіграв головну роль у пропагандистському фільмі "АК-47", частина якого також була знята в тимчасово окупованому Росією Криму", - додали в United24.

  • На початку грудня у США визначили лауреатів 50-ї премії Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса (LAFCA). Найбільше нагород отримав американський фільм режисера Шона Бейкера "Анора" у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща головна роль" та "Найкраща роль другого плану".
  • Український фільм "Порцелянова війна" номінували на "Оскар" в категорії "Найкращий документальний фільм".

 

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Росія
Оскар
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.33
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 січня
14:07
Херсонська область
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині з дрона, є постраждалі
14:05
Премія Brit Awards 2025 оголосила номінантів, співачка Charli XCX претендує на 5 нагород
14:02
OPINION
Публічне знущання з військових, з командирів в час війни -- це політичне самогубство
14:00
Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
14:00
У Дії запустили бета-тестування нових послуг для ветеранів і родин загиблих
13:58
електроенергія
Споживання електроенергії стабілізувалося: ситуація в енергосистемі 24 січня
13:32
Віталій Захарченко
Керували "тітушками" під час Революції Гідності: ДБР скерувало до суду обвинувачення щодо ексвисокопосадовців МВС
13:08
Зеленський призначив Ольгу Куришко постпредом президента України в Криму
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
12:40
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 січня
Імовірно, армія РФ задумала обійти Покровськ по Дніпропетровщині, щоб "придушити" місто й змусити ЗСУ відійти, - військовий експерт Ступак
12:25
Оновлено
ЗСУ підтвердили ураження у РФ нафтобази, ТЕЦ і заводу "Кремній": уночі БПЛА атакували Підмосков'я, Брянськ, Рязанщину й Курськ
12:18
Наталка Діденко
Наталка Діденко розповіла, де ймовірні дощ або мокрий сніг: прогноз погоди на вихідні
12:09
PR
Англійська мова для школярів: на що звернути увагу
12:09
Інтерв’ю
Альбін Курті
"Як у Косово майже побороли корупцію": інтерв'ю з прем'єром Альбіном Курті
12:06
OPINION
Путін — щур, який забивається в куток і чекає
11:53
У ЗСУ впроваджують нові покращені стандарти стоматологічної допомоги військовим
11:51
Дональд Трамп
"Зеленський вирішив, що хоче воювати. Він не мав цього робити": Трамп заявив, що домовитися з РФ можна було "легко"
11:43
художній музей Лувр
Протікання, переповнення туристами та невідповідні умови: директорка Лувру Лоранс де Кар занепокоєна станом музею
11:28
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Від Москви до окупованого Криму: Згурець про атаку БПЛА по військових об'єктах РФ
11:27
PR
В інтернет-магазині "АТБ" з'явилася безоплатна доставка продуктів
11:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Трамп критикує Путіна і чи Зеленський має шанс вдруге стати президентом. Акценти світових ЗМІ 24 січня
11:18
Джон Реткліфф
Екскерівник Національної розвідки США Джон Реткліфф став директором ЦРУ
10:54
Служба безпеки України
Завербував неповнолітнього, щоб разом шпигувати на півдні України: СБУ затримала агента РФ
10:49
Військові
Військовий облік 17-річних: про які зміни варто знати юнакам
10:38
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Київщині пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі та поранені
10:19
Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: університет Карпенка-Карого звернувся до Нацполіції
10:04
У Повітряних Силах розповіли, як четверо їхніх бійців захопили в полон 11 окупантів
10:02
OPINION
Російська економіка не витримує війни
10:00
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 січня
Противник намагається вклинитися в оборону: комбат безпілотних систем Antares про Куп'янський напрямок
09:53
Служба зовнішньої розвідки України
"Очі та вуха" держави: 24 січня – День зовнішньої розвідки України
09:49
В ЄС згодні з Зеленським щодо потреби в миротворцях США та прагнуть переконати в цьому Трампа, - Bloomberg
09:30
ППО
Сили ППО збили 25 із 58 дронів, якими РФ атакувала Україну, 37 БПЛА локаційно втрачені
09:14
російська армія, мобілізація
За невиконання норм з набору контрактників у Новосибірську співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи, - Атеш
08:55
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
"Поїхали танки. Імовірно, на Покровськ": у Центрі вивчення окупації розповіли про активізацію росіян на Донеччині
08:37
Донецька область, стела
На Донеччині росіяни минулої доби вбили двох мирних жителів і поранили ще п'ятьох
08:30
Огляд
Gravehawk
Могильник для російських ракет і БПЛА: що таке ППО Gravehawk – таємнича система, яку Британія передала Україні
08:25
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зросла до 54, є загиблий: усі подробиці
08:24
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 125 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 63 атаки ворога
08:02
OPINION
Кремль відповідає Трампу, демонструючи спокій
07:51
"Чесний контракт": Паліса розповів про підготовку нововведень для залучення до війська людей віком 18-25 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV