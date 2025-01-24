Знімається в пропагандистських фільмах РФ: в United24 відреагували на номінацію на "Оскар" для росіянина Юри Борисова
У глобальній ініціативі з підтримки України United24 наголосили, що номінований на "Оскар-2025" російський актор Юра Борисов підтримав анексію Криму
Відповідний допис поширили в instagram United24Media.
23 січня американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар-2025". У категорії "Найкращий актор другого плану" опинився росіянин Юра Борисов за роль у фільмі режисера Шона Бейкера "Анора".
"Російський актор і прихильник Путіна Юра Борисов, відомий своїми прокремлівськими пропагандистськими ролями та незаконними візитами в окупований Крим, тепер є номінантом на "Оскар"", - наголосили в United24.
У глобальній ініціативі з підтримки України уточнили, що сам фільм Шона Бейкера "Анора" прославляє радянську культуру.
"Юра підтримував російську анексію Криму і кілька разів незаконно відвідував півострів. Борисов регулярно бере участь у підтримуваних Кремлем кампаніях і зіграв головну роль у пропагандистському фільмі "АК-47", частина якого також була знята в тимчасово окупованому Росією Криму", - додали в United24.
- На початку грудня у США визначили лауреатів 50-ї премії Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса (LAFCA). Найбільше нагород отримав американський фільм режисера Шона Бейкера "Анора" у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща головна роль" та "Найкраща роль другого плану".
- Український фільм "Порцелянова війна" номінували на "Оскар" в категорії "Найкращий документальний фільм".
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