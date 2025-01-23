Фільм "Порцелянова війна" про українських художників під час війни номінували на "Оскар"

Про це повідомили на офіційному сайті премії "Оскар".

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів 97-ї премії "Оскар". Український фільм "Порцелянова війна" отримав номінацію в категорії "Найкращий документальний фільм".

Режисерами стали американець Брендан Белломо та харківський митець Слава Леонтьєв.

"Хоча тут ревуть винищувачі та падають ворожі ракети, українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися вдома та працювати за покликанням. Вони знаходять тендітну красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя", - йдеться в описі фільму.

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва (який також є режисером), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Леонтьєв — харківський художник-кераміст, який створює порцелянові фігурки тварин разом з дружиною і прикрашає ними зруйновані будинки. Брендан Белломо — американський кінорежисер і продюсер, для якого "Порцелянова війна" була дебютною роботою.

"Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, "дракончиків" та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях). "Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч, - зауважує Слава. - Так ми уникаємо стирання", - описує фільм Deadline.

True story — these are your Documentary Feature nominees... #Oscars pic.twitter.com/CA44rrfPZ8 — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

На початку 2024 року документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на престижному кінофестивалі Sundance у США. Цьогоріч на Sundance представлять новий фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

На початку січня режисерів "Порцелянової війни" Леонтьєва та Белломо номінували на премію Гільдії режисерів США.



