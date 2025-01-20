Зʼявились перші кадри нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Про це повідомили у команді режисера Мстислава Чернова.

Світова премʼєра документальної стрічки "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова запланована на 23 січня на кінофестивалі "Санденс" у Парк-Сіті, Юта, США.

Свого часу саме з перемоги на "Санденсі" почалася успішна фестивальна історія дебютного фільму Чернова "20 днів в Маріуполі". Як і минулого разу, фільм, створений Черновим, FRONTLINE та Associated Press, змагатиметься з іншими документальними стрічками зі всього світу в номінації World Cinema Documentary Competition. На фестивалі стрічку представить сам автор.

У відеопрезентації можна побачити самого режисера, який коротко розповідає про фільм у манері дещо відстороненого спостерігача, що фіксує події. Основну частину ролика становлять кадри з фільму, доповнені двома цитатами героїв.

"Це історія українських солдатів, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія маленького лісу та села Андріївка, що розташовані всього за дві години від мого рідного міста. Це історія сучасної війни — про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас", - зазначив Чернов.

Як пояснив режисер, він з командою "хотів наблизити глядачів до поля бою, в окопи, максимально близько до солдатів, щоб показати їхній погляд — тих, хто віддав свої життя, і тих, хто продовжує боротися за свою країну".

"2000 метрів до Андріївки" — це друга повнометражна стрічка Чернова, яка принесла перший "Оскар" в історії України. Фільм розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, Третьою окремою штурмовою бригадою. Якщо в "20 днів у Маріуполі" режисер надав глядачам емоційний і болісний погляд на перші дні російського вторгнення в Україну та його вплив на цивільне населення, то у новій стрічці Чернов і його колега фотограф Associated Press, Олександр Бабенко, спрямовують камери на українських військових та вражають зображенням життя в окопах.

Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими Третьої ОДШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту.

Зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а вся робота над картиною зайняла майже 1,5 року. Крім нього та Олександра Бабенко, над фільмом працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки "Оскар" за "20 днів у Маріуполі". Монтажем також займалася Мішель Мізнер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

Як повідомлялося раніше, на "Санденсі", який у 2025 році пройде з 23 січня до 2 лютого, покажуть нову документальну роботу українського режисера, лауреата премії "Оскар" Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Права на міжнародний прокат нового фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" придбала британська компанія Dogwoof.





