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Британська компанія Dogwoof придбала права на міжнародний прокат нового фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Дар'я Тарасова
13 січня, 2025 понедiлок
18:56
Кіно

Британська компанія Dogwoof розпочне міжнародний прокат документалки режисера Мстислава Чернов "2000 метрів до Андріївки" на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс"

Зміст

Про це пише Variety.

Британська компанія Dogwoof придбала права на міжнародний прокат нового документального фільму "2000 метрів до Андріївки" українського режисера та журналіста AP, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" якого здобув премію "Оскар" 2024 року. Світова прем’єра фільму "2000 метрів до Андріївки" запланована на 23 січня на кінофестивалі "Санденс" (Sundance) у рамках конкурсу документального світового кіно, де прокат стрічки розпочне Dogwoof. У Північній Америці документальний фільм буде розповсюджувати компанія PBS Distribution. 

Це друга співпраця Dogwoof із Черновим, PBS Frontline та Associated Press після "20 днів у Маріуполі".

У фільмі "2000 метрів до Андріївки" Чернов показує українських солдатів — хто вони, звідки прийшли та які неймовірні рішення їм доводиться приймати в окопах, борючись за кожен метр землі.

Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3-ї ОШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити маленьке, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту. Але що далі воїни просуваються по зруйнованій рідній землі, то більше вони усвідомлюють, що для них ця війна, можливо, ніколи не закінчиться.

Поєднуючи інтенсивні кадри з GoPro українських військових і моменти глибоких роздумів, Чернов показує війну у своїй країні з особистої та приголомшливої перспективи. "2000 метрів до Андріївки" документує битву, яка стає символом російсько-української війни та контрнаступу 2023 - найбільшої військової операції в Європі з часів Другої світової війни. Фільм пропонує погляд на сучасну війну, картини якої нагадують битви, які точилися майже століття тому.

"Після загального визнання за "20 днів у Маріуполі" Мстислав не лише зміцнив свою позицію як один із найбезстрашніших журналістів у галузі, але й розвинув її, щоб створити неймовірно захопливий та кінематографічний твір, щоб зобразити трагічну безнадійність війни для тих, хто воює на землі. Для нас велика честь возз’єднатися з PBS Frontline і Associated Press, щоб показати цей надзвичайний фільм глядачам у всьому світі", - поділився головний контент-менеджер Dogwoof Олі Гарботтл. 

  • Як повідомлялося раніше, на "Санденсі", який у 2025 році пройде з 23 січня до 2 лютого, покажуть нову документальну роботу українського режисера, лауреата премії "Оскар" Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

 

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