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На "Санденсі" пройде премʼєра нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Дар'я Тарасова
12 грудня, 2024 четвер
15:51
Кіно

На американському фестивалі незалежного кіно "Санденс" відбудеться світова премʼєра нової документальної стрічки режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Зміст

Відповідна інформація оприлюднена на сайті кінофестивалю.

На головному американському фестивалі незалежного кіно "Санденс", який в 2025 році пройде з 23 січня до 2 лютого, покажуть нову документальну роботу українського режисера, лауреата премії "Оскар" Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

"На тлі невдалого контрнаступу журналіст слідує за українським підрозділом, який виконує завдання подолати одну милю міцно укріпленого лісу та звільнити стратегічне село від російської окупації. Але чим далі вони просуваються своєю зруйнованою батьківщиною, тим більше розуміють, що ця війна може ніколи не закінчитися", - йдеться в описі фільму на сайті фестивалю.

Стрічка потрапила до документального конкурсу (світ). Як зазначає індійський сценарист Судіп Шарма, український режисер і журналіст Мстислав Чернов повертається з приголомшливим зображенням життя в окопах і битв за це маленьке місце.

"У цій картині тотальної війни — від командних пунктів, які ведуть солдатів, до похорону загиблих і жорстоких боїв людей, які ще кілька років тому були цивільними — Чернов створив дивовижний фільм про жахливу красу визволення свого дому, водночас непохитно вдивляючись у марність і жах самої війни", - додав Шарма.

Примітно, що саме на "Санденсі" відбулася премʼєра фільму "20 днів у Маріуполі" в 2023 році, після чого фільм здобув низку престижних міжнародних нагород, зокрема і перший в історії "Оскар" Україні.
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
кінофестиваль
США
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