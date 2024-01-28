Українська документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на кінофестивалі Sundance у США

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Журі назвало стрічку "вищим прагненням до добра", яке чинить опір агресії.

Стрічка знята за співпраці України та США і одержала гран-прі в номінації "найкращий документальний фільм".

За сюжетом, українські митці Слава, Аня й Андрій залишаються в країні під час війни, щоб боротися разом зі своїм народом.

"Порцелянова війна" втілює в собі пристрасть та боротьбу, які тільки художник може повернути у світ, коли він руйнується навколо нього", - зазначається на офіційному сайті фільму.

Режисерами фільму стали американський режисер Брендан Белломо та харківський митець і колишній військовослужбовець Слава Леонтьєв, який разом зі своєю дружиною працював над створенням порцелянових скульптур, знятих у фільмі.

"Мені так хочеться показати людям свою Україну, нагадати людям, що майбутнє світу в руках кожного з них", - розповів режисер.