Українська документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на кінофестивалі Sundance у США
Український документальний фільм "Порцелянова війна" виграв гран-прі на 40-му щорічному кінофестивалі незалежного кіно Sundance Film Festival у США
Про це йдеться на сторінці фестивалю в Instagram.
Журі назвало стрічку "вищим прагненням до добра", яке чинить опір агресії.
Стрічка знята за співпраці України та США і одержала гран-прі в номінації "найкращий документальний фільм".
За сюжетом, українські митці Слава, Аня й Андрій залишаються в країні під час війни, щоб боротися разом зі своїм народом.
"Порцелянова війна" втілює в собі пристрасть та боротьбу, які тільки художник може повернути у світ, коли він руйнується навколо нього", - зазначається на офіційному сайті фільму.
Режисерами фільму стали американський режисер Брендан Белломо та харківський митець і колишній військовослужбовець Слава Леонтьєв, який разом зі своєю дружиною працював над створенням порцелянових скульптур, знятих у фільмі.
"Мені так хочеться показати людям свою Україну, нагадати людям, що майбутнє світу в руках кожного з них", - розповів режисер.
- 24 січня стало відомо, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, номінований на "Оскар-2024", знову вийде в український кінопрокат.
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