Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Українська документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на кінофестивалі Sundance у США

Українська документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на кінофестивалі Sundance у США

28 січня, 2024 неділя
17:56
Кіно "Порцелянова війна"

Український документальний фільм "Порцелянова війна" виграв гран-прі на 40-му щорічному кінофестивалі незалежного кіно Sundance Film Festival у США

Про це йдеться на сторінці фестивалю в Instagram.

Журі назвало стрічку "вищим прагненням до добра", яке чинить опір агресії.

Стрічка знята за співпраці України та США і одержала гран-прі в номінації "найкращий документальний фільм". 

За сюжетом, українські митці Слава, Аня й Андрій залишаються в країні під час війни, щоб боротися разом зі своїм народом.

"Порцелянова війна" втілює в собі пристрасть та боротьбу, які тільки художник може повернути у світ, коли він руйнується навколо нього", - зазначається на офіційному сайті фільму.

Режисерами фільму стали американський режисер Брендан Белломо та харківський митець і колишній військовослужбовець Слава Леонтьєв, який разом зі своєю дружиною працював над створенням порцелянових скульптур, знятих у фільмі.

"Мені так хочеться показати людям свою Україну, нагадати людям, що майбутнє світу в руках кожного з них", - розповів режисер.

  • 24 січня стало відомо, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, номінований на "Оскар-2024", знову вийде в український кінопрокат.
Теги:
Культура
Україна
мистецтво
кінофестиваль
США
Читайте також:
Північна Корея
26 січня, 2024 п'ятниця
Поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, більш реалістичним є зіткнення двох Корей, - Чалий
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
27 січня, 2024 субота
У 2024 році Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, - польський політик Чех
Сумщина
27 січня, 2024 субота
Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 січня
19:24
Ексклюзив
Євген Дикий
На додачу до снарядного голоду, ми затягуємо з новою мобілізацією, - військовий експерт Дикий
19:15
Інтерв’ю
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Від безпекової угоди України та Великої Британії дме вітерець Будапештського меморандуму, - Безсмертний
19:07
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 21 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:02
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Я впевнений, що ЗСУ знайдуть спосіб знищити Керченський міст, - американський генерал Бен Годжес
19:00
Інтерв’ю
Літературознацець Ростислав Семків
Літературознацець Ростислав Семків: Після великих потрясінь приходить час великої літератури
19:00
На фото: Тімоті Шаламе
Фільми з Тімоті Шаламе. ТОП-7 ролей
18:58
Прапор США
США можуть уповільнити поставку зброї для Ізраїлю, аби збільшити тиск на Нетаньягу, - NBC
18:18
Клаудіу Тарзіу
Лідер правих радикалів у сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення "природних кордонів", включно з Молдовою, Закарпаттям, Буковиною та Південною Бесарабією
18:09
Помер професор мистецтвознавства Дмитро Степовик
18:06
OPINION
Володимир Гевко
Зеленський і біженці: дякуємо Богові, що придумав нарцисизм
18:04
Ексклюзив
школа, навчання, математика
У школах слід запровадити обов'язкове вивчення економіки, - засновник Всеукраїнської освітньої компанії Кондратюк
17:45
Ексклюзив
Солдати національної гвардії Техасу
Техас не відокремлюватиметься від Штатів, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
17:40
Інтерв’ю
Туск і Зеленський
Союз України і Європи на 100 років, щоб нікому в РФ колись не прийшло в голову знову напасти, - польський політик Мирослав Чех
17:27
Ексклюзив
Верховна Рада
Політтехнолог Пастернак пояснив, чому у фракції "Слуга Народу" є ті, хто більше не хоче бути народним депутатом
17:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
17:14
ЗСУ, мобілізація
Платна бронь від мобілізації до ЗСУ може становити від 6 до 50 тис. грн на місяць, - ЗМІ
16:55
Дональд Трамп
Я не вірю, що якщо нападуть на Америку, НАТО прийде нам на допомогу, - Трамп
16:27
Сумщина
Від ворожого снаряду загинув останній житель села Степок на Сумщині
16:09
дрон Trinity
Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity
16:08
OPINION
Громадянство без знання мови та історії — не громадянство
15:44
Оновлено
Ентоні Блінкен
Блінкен пропонує Греції передати Україні радянське ППО в обмін на новенькі F-35 зі США
15:25
Баррі Кеоган
Зірка Marvel Баррі Кеоган став лауреатом премії "Людина року 2024" за версією Hasty Pudding
15:16
Ексклюзив
Експерт Жовтенко назвав регіон, де РФ буде намагатись дестабілізувати ситуацію найближчим часом
15:05
Пістолет ТТ
Ракета, над якою він працював, вбила його бабусю у Харкові: у РФ застрелився інженер концерну "Алмаз-Антей", - ЗМІ
14:53
Яннік Сіннер, теніс
Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина у фіналі чоловічої сітки Australian Open - 2024
14:39
чадний газ
За добу в Україні 6 людей отруїлися чадним газом, із них 5 дітей: ДСНС нагадала базові правила безпеки
14:38
Ізраїль, ЦАХАЛ
Арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі
14:08
Ємен, хусити
Британським військовим кораблям не вистачає вогневої потужності для атаки наземних цілей хуситів, - The Telegraph
14:06
Найбільший круїзний лайнер у світі
У перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер: екологи попередили, що це "крок у неправильному напрямку"
14:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Як безкарність росіян стає їхньою чеснотою
13:57
Оновлено
У католицькій церкві Стамбула застрелили людину
У католицькій церкві Стамбула застрелили людину, нападників шукають
13:57
російські окупанти
Окупантів, які брали участь у війні з Україною, перенавчають на шкільних вчителів
13:43
ППО ЗСУ
Поблизу Дніпра під час повітряної тривоги ППО збила російську ракету
13:37
Avon
Avon продовжує вести бізнес з Росією, попри війну в Україні
13:33
Борці за здорове харчування облили супом "Мону Лізу"
12:37
Індія росія прапор
Індія планує відмовитися від закупівлі зброї в Росії, - Reuters
12:12
палаючий театр у Москві
У Москві горить Театр сатири: з-під купола валить густий дим
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Іл-76: операція помсти за збитий А-50 над Азовським морем?
12:01
У Ростові обвалився під'їзд аварійного будинку
У російському Ростові обвалився цілий під'їзд аварійного будинку
11:32
Антоніу Гутерріш
В ООН закликали країни-донори відновити фінансування свого агентства в Палестині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV