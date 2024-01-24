Номінований на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі" знову покажуть у кінотеатрах

Про це повідомила компанія-дистрибʼютор "Артхаус Трафік" у соцмережі Х.

"Номінація на "Оскар" може означати лише одне — ми повертаємо "20 днів у Маріуполі" в прокат!", - написав прокатник.

Стрічка демонструватиметься на великому екрані з 25 січня.

Номінаціє на Оскар може означати лише одне - ми повертаємо 20 ДНІВ В МАРІУПОЛІ в прокат! Хто досі не побачив фільм, з 25 ого січня мерщій в кіно! pic.twitter.com/GJrXZrZ76D — Артхаус Трафік (@arthousetraffic) January 23, 2024

Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінували на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Документалка також посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian. Видання IndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також отримала дві номінації на британську премію BAFTA - найкращий документальний фільм і фільм іноземною мовою.