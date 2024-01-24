Номінований на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі" знову покажуть у кінотеатрах
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, номінований на "Оскар-2024", знову вийде в український кінопрокат
Про це повідомила компанія-дистрибʼютор "Артхаус Трафік" у соцмережі Х.
"Номінація на "Оскар" може означати лише одне — ми повертаємо "20 днів у Маріуполі" в прокат!", - написав прокатник.
Стрічка демонструватиметься на великому екрані з 25 січня.
Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінували на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Документалка також посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian. Видання IndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.
У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.
Стрічка також отримала дві номінації на британську премію BAFTA - найкращий документальний фільм і фільм іноземною мовою.
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