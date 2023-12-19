The Guardian вніс "20 днів у Маріуполі" до списку найкращих фільмів у Великій Британії та США

Про це пише The Guardian.

Наприкінці року британське видання формує список найкращих фільмів 2023 року у США та Великій Британії. Автор The Guardian щодня публікує огляд стрічки, яка потрапила до рейтингу видання.

Документальний фільм українського режисера, відеожурналіста Associated Press Мстислава Чернова, знятий під час облоги Маріуполя російською армією, посів 6-е місце серед 50 найкращих стрічок у США та став 4-им у списку найкращих у Великій Британії.

Видання називає "20 днів у Маріуполі" виснажливим, переконливим і життєво важливим фільмом.

"Жахливий документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста Володимиром Путіним з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей", - зазначається в матеріалі.

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Оглядач наголошує, що росіяни були надзвичайно жорсткими, і зображення братських могил Чернова зробили дуже багато, навіть у відредагованому вигляді, щоб стимулювати західну думку та приборкати незгодні думки про те, що підтримка Зеленського не варта того і що НАТО спровокував росіян.

"Але повний матеріал вражає: цей фільм насправді є трансляцією з пекла на землі. Чернов з неймовірною деталізацією показує розтрощені тіла чоловіків, жінок і дітей і ще більш нестерпно показує агонію близьких, що ридають над трупами: спалах душевного болю майже непристойний у своїй прямоті", - пише про фільм Чернова видання.

Над стрічкою також працювали фотограф Євген Малолєтка та медійниця Василіса Степаненко, які разом з Черновим були у Маріуполі.

Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Вони зібрали думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ 10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також представлятиме Україну на "Оскарі-2024".