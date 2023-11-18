"20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно в Амстердамі
Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі
Про це йдеться на сайті фестивалю.
Зазначається, що фільм набрав середній бал 4,91 із 5. Глядачі на фестивалі голосували після перегляду кожної стрічки за допомогою QR-коду. Цього року за приз глядацьких симпатій змагалися 142 фільми.
Вручення премії відбудеться в Королівському театрі Тущинського ввечері 18 листопада, після чого пройде спецпоказ фільму.
Переможець отримає 5 тисяч євро премії.
- Напередодні режисер Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" в категорії "приз глядацьких симпатій" на фестивалі Cinema Eye Awards.
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