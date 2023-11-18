Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно в Амстердамі

"20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно в Амстердамі

18 листопада, 2023 субота
16:40
Культура Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі

Про це йдеться на сайті фестивалю.

Зазначається, що фільм набрав середній бал 4,91 із 5. Глядачі на фестивалі голосували після перегляду кожної стрічки за допомогою QR-коду. Цього року за приз глядацьких симпатій змагалися 142 фільми.

Вручення премії відбудеться в Королівському театрі Тущинського ввечері 18 листопада, після чого пройде спецпоказ фільму.

Переможець отримає 5 тисяч євро премії.

  • Напередодні режисер Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" в категорії "приз глядацьких симпатій" на фестивалі Cinema Eye Awards.
Кіно
Україна
Маріуполь
Нідерланди
українське кіно
кінофестиваль
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1411
16 листопада, 2023 четвер
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
17 листопада, 2023 п'ятниця
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Тарасовського
на фото: представники нібито благодійного фонду
17 листопада, 2023 п'ятниця
Поліція проводить обшуки у благодійному фонді, який нібито збирав кошти на потреби військових
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.95
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 листопада
16:36
запуск SpaceX Starship
Друга спроба запуску ракети Starship завершилась невдачею
16:20
Володимир Зеленський
Азаров, Царьов, Аксьонов та інші: Зеленський ввів нові санкції проти 8 колаборантів
16:13
Ілюстративне фото
Канадський Червоний Хрест передав Черкащині 71 генератор та 4 модульні котельні
16:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Що не так із "культурним резервом" для визволеного Донбасу
16:02
Запорізька область
Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинули двоє рятувальників, є поранені
15:45
Ексклюзив
У Житомирі презентували фільм Миколи Княжицького "Церква без Христа"
15:40
Австралійські вчені з'ясували, що надмірний час перед екраном спричиняє погіршення когнітивних функцій
15:40
Інтерв’ю
Наталія Валох
Байдужість влади Польщі до проблем жінок змусила їх згуртуватися, - Валох
15:37
Аmazon
Amazon оголосила про скорочення штату співробітників, які працюють над голосовим помічником Alexa. У чому причина
15:34
ДТП
На Київщині нетверезий водій на Hummer врізався в будинок: є постраждалі
15:19
Олаф Шольц
Шольц закликав Путіна зробити перший крок до миру
14:58
Херсон
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждав волонтер
14:56
Нікол Пашинян
Вірменія та Азербайджан узгодили основні принципи мирного договору
14:50
Українська електроенергія пішла в Європу
Удар РФ по електромережі Одещини не вплине на стабільність роботи енергосистеми України
14:44
Огляд
Михайло Мудрик, збірна України
Усик і Ф'юрі нарешті домовились, збірна України готується до вирішальної битви за Євро: головні новини спорту за тиждень
14:34
евакуація
З громад Куп'янського району Харківщини евакуювали 283 дітей
14:34
електроенергія, світло ЛЕП
Через атаку РФ на Одещині без світла залишаються 1550 споживачів: ситуація в енергосистемі станом на 18 листопада
14:32
Херсонщина
Росіяни обстріляли з артилерії Велетенське на Херсонщині: є постраждалий
14:21
Фердинанд Маркос-молодший і Сі Цзіньпін
Лідери Китаю та Філіппін зустрілись у Сан-Франциско: обговорили шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі
14:18
Дрони
Держава передала українським військовим понад 2 тис. безпілотників
14:14
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін
Обом сторонам потрібна була пауза: дипломат Чалий про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
14:02
OPINION
Віктор Андрусів
Домовленості з диктаторами нічого не варті
14:00
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Путін уже погодився, що він "Невський XXI століття", який продав Росію Китаю, - Піонтковський
13:55
Єврокомісія планує заборонити продаж Росії танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів
13:48
окупанти Маріуполь
Окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть забезпечити опалювальний сезон: немає запасів вугілля та дров
13:39
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу намагається збалансувати внутрішньоурядовий конфлікт через дозвіл на обмежене постачання палива в Газу, - Politico
13:16
Дональд Трамп
Суддя з Колорадо визнала причетність Трампа до нападу на Капітолій, але відмовилася зняти його з виборів
13:14
гроші
У листопаді на виплати переселенцям спрямували понад 5,8 млрд грн
12:54
пам'ятник Пушкіну
"Це головний поет країни-вбивці": в Одесі пам'ятник Пушкіну облили червоною фарбою
12:50
Сем Альтман
Очільника OpenAI усунули з посади через "невпевненість у його здатності керувати компанією"
12:46
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Ізраїль розслідує сексуальне насильство ХАМАСу проти жінок
12:40
Країни АТЕС
У фінальній заяві саміту АТЕС у США немає згадки про війну в Україні та бойові дії у Газі, - ЗМІ
12:25
ракета Онікс
Росія наразі накопичила 870 високоточних ракет, - ГУР
12:08
OPINION
Данило Лубківський
Орбану слід нагадати радянську фразу: "Угорщини більше немає"
11:55
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган припустив, що Німеччина не критикує Ізраїль через провину за Голокост
11:42
кібератака
З початку 2022 року в Україні зафіксували майже 4 тисячі кіберінцидентів, - заступниця міністра фінансів США
11:33
Оновлено
сектор Газа
"Наказу не було": ЦАХАЛ спростував інформацію щодо евакуації лікарні Аль-Шифа в Газі
11:22
Заволоділи землями водного фонду Дніпропетровщини вартістю понад 1 млрд грн, щоб побудувати котеджі: шістьом учасникам злочинної організації оголосили підозру
11:21
Оновлено
Одещина
Нічна атака РФ: на Одещині є влучання, на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
11:03
DZIDZIO та Анна-Марія
Співак DZIDZIO записав дует із незрячою дівчинкою, яка зібрала 2 млн грн для ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV