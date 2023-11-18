"20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно в Амстердамі

Про це йдеться на сайті фестивалю.

Зазначається, що фільм набрав середній бал 4,91 із 5. Глядачі на фестивалі голосували після перегляду кожної стрічки за допомогою QR-коду. Цього року за приз глядацьких симпатій змагалися 142 фільми.

Вручення премії відбудеться в Королівському театрі Тущинського ввечері 18 листопада, після чого пройде спецпоказ фільму.

Переможець отримає 5 тисяч євро премії.