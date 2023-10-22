"Це як Євробачення": Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" на фестивалі Cinema Eye Awards
Режисер Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" у категорії "приз глядацьких симпатій" на фестивалі Cinema Eye Awards
Про це він написав у своєму Faceboоk.
"Це як Євробачення. Тільки про документальне кіно. Будь ласка, виділіть 30 секунд, проголосуйте за посиланням нижче та поділіться з друзями. Давайте зробимо так, щоб світ побачив наш фільм та не забував про Україну", - пише він.
Проголосувати за стрічку можна за посиланням.
Довідково.The Cinema Eye Honors - це нагороди, які надають за видатні досягнення в нехудожньому та документальному кіно. Нагороди надаються у таких категоріях: режисура, продюсування, операторська робота та монтаж. Нагородження проходить кожного січня в Нью-Йорку.
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