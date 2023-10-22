Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура "Це як Євробачення": Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" на фестивалі Cinema Eye Awards

"Це як Євробачення": Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" на фестивалі Cinema Eye Awards

22 жовтня, 2023 неділя
19:23
Культура Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"

Режисер Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" у категорії "приз глядацьких симпатій" на фестивалі Cinema Eye Awards

Про це він написав у своєму Faceboоk.

"Це як Євробачення. Тільки про документальне кіно. Будь ласка, виділіть 30 секунд, проголосуйте за посиланням нижче та поділіться з друзями. Давайте зробимо так, щоб світ побачив наш фільм та не забував про Україну", - пише він.

Проголосувати за стрічку можна за посиланням.

Довідково.The Cinema Eye Honors - це нагороди, які надають за видатні досягнення в нехудожньому та документальному кіно. Нагороди надаються у таких категоріях: режисура, продюсування, операторська робота та монтаж. Нагородження проходить кожного січня в Нью-Йорку.

Кіно
Маріуполь
українське кіно
Читайте також:
Алексей Данилов
21 жовтня, 2023 субота
Об'єкти навколо Москви стануть мішенями для української зброї, - Данілов
сектор Гази
21 жовтня, 2023 субота
Після знищення ХАМАС у секторі Гази за підтримки ООН та арабських країн створять нову адміністрацію, - ЗМІ
Фінляндія
21 жовтня, 2023 субота
Фінляндія підозрює контейнеровоз із Китаю у пошкодженні газопроводу, що веде до Естонії
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
22 жовтня
20:40
на фото військові ЗСУ
Протягом доби на основних ділянках фронту відбулося 82 боєзіткнення, — Генштаб
20:37
Ексклюзив
Електроенергія
Ми маємо досвід минулої зими, тому не думаю, що агресору вдасться щось зробити енергетичній системі, - експерт Касіч
20:33
Оновлено
У Києві на блокпосту авто збило на смерть військового
Біля Києва на блокпості автівка на смерть збила військового: водієм виявився адвокат, - ЗМІ
20:28
Оновлено
Обстріл Нової пошти, Харків
РФ вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на околиці Харкова: 6 людей загинули, 17 поранено
20:23
Володимир Зеленський
"Терористи не зламають українську волю": Зеленський розповів про підрозділи захисників на фронті
20:16
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Захист єврейського життя є завданням Німеччини, - Штайнмаєр
20:07
OPINION
Валерій Пекар
Нове Просвітництво vs Нова Інквізиція
19:49
Оновлено
"Динамо" - "Дніпро-1" 0:1. 22 жовтня 2023 року
"Динамо" програло "Дніпро-1": результати 11-го туру УПЛ
19:44
Огляд
Вибухи у Севастополі
ATACMS пройшлись по військових аеродромах ворога, а безпілотники атакували військовий табір у Курській області: де в окупантів вибухало цього тижня
19:40
Ексклюзив
Володимир Путін
Вплив ядерного шантажу Путіна набагато менший, ніж він розраховує, - представник ГУР Юсов
19:37
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Те, що зараз немає великої війни на Близькому Сході, є заслугою США, - Бурковський
18:54
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила військові навчання з РФ, що тривають з 2022 року
18:45
прапори України та США
США надішлють Ізраїлю тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцялися Україні, - NYT
18:36
Сенатор Тім Скотт
Кандидат у президенти США Тім Скотт заявив, що проголосував би проти пакету допомоги Україні та Ізраїлю в його "нинішньому формулюванні"
18:19
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: скільки коштують євро та долар
18:04
OPINION
на фото Сергій Лямець
Що робити українцям в умовах девальвації долара?
17:51
Газпром
Російський "Газпром" планує додаткові поставки газу в Угорщину та Китай цієї зими
17:26
Швейцарія
Швейцарці проголосували на парламентських виборах
17:20
Ексклюзив
Андрій Юсов
Росія передала ХАМАСу зброю й досвід, набутий у війні проти України, - представник ГУР Юсов
17:17
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україна не виграє війну, якщо влада і армія не змінить мислення, - військовий експерт Грант
16:47
Іран, жінки
Іранські ЗМІ повідомили, що у 16-річної дівчини сталася смерть мозку після затримання поліцією моралі
16:46
Курська область
У Курській області РФ заявили, що одне з селищ частково залишилося без світла через нібито обстріл
16:29
Донеччина
Окупанти атакували 4 населені пункти Донеччини: 2 загиблих, 3 постраждалих
16:19
Ексклюзив
Китай прапор
Китай навряд чи поверне назад орендовані в Росії території, - економіст Ус
16:08
екологія
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну вчинила 2500 екологічних злочинів
16:07
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Вибори, хоч і нелегітимні, під час війни, все-таки будуть
15:53
Сектор Гази
ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад 4,5 тисячі палестинців
15:53
японія морепродукти, риба
В окупованому Скадовську росіяни незаконно створили відділ управління росриболовлі
15:49
терористи ХАМАС
Орієнтовна кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла до 212
15:24
Сергій Лавров
Лавров у понеділок прибуде до Ірану для зустрічі з міністрами 5 країн
15:00
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
В Криму активно розвивається проукраїнський рух опору, - представник ГУР Юсов
14:54
Версаль
Всьоме за останні вісім днів Версальський палац евакуйовують через загрозу вибуху
14:52
Поліція на місті, де була знайдена мертвою Саманта Волл. Детройт 21 жовтня 2023 року
Президентку синагоги Детройта знайшли вбитою біля свого будинку з численними ножовими пораненнями
14:41
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Повернення українських дітей і ситуація на Близькому Сході: Зеленський поговорив з еміром Катару Аль Тані
14:23
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Російські війська обстріляли село у Куп'янському районі Харківщини: постраждала жінка
14:21
Оновлено
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль заявив, що ліквідував вночі заступника голови ракетних сил ХАМАС
14:09
Китай
"Порушення суверенітету": кораблі Філіппін та Китаю зіткнулися у Південнокитайському морі
14:07
OPINION
Сергій Марченко
Зеленський не піде після другого терміну...
13:45
Аргентина. Хав'єр Мілей
У Аргентині проходять вибори: президентом може стати прихильник Трампа
13:42
електроенергія
Велика Британія навчає українських інженерів захищати критичну інфраструктуру від ворожих атак
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV