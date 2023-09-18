Фільм "20 днів у Маріуполі" представлятиме Україну на Оскарі

Про це йдеться на сайті установи.

Фільм висуватиметься у категорію “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Стрічку було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович.

Загалом, у національному відборі брали участь п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.

“20 днів у Маріуполі” - фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.