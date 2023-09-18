Фільм "20 днів у Маріуполі" представлятиме Україну на Оскарі
У понеділок, 18 вересня, Український Оскарівський Комітет обрав фільм, що представлятиме нашу державу на кінопремії - ним стала стрічка "20 днів у Маріуполі"
Про це йдеться на сайті установи.
Фільм висуватиметься у категорію “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Стрічку було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович.
Загалом, у національному відборі брали участь п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.
“20 днів у Маріуполі” - фільм українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
- Фільм українського документаліста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" показали на засіданні 78-ї Генасамблеї ООН - стрічку побачило понад 100 посадовців.
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