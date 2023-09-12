Фільм "20 днів у Маріуполі" показали на засіданні ООН
Фільм українського документаліста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" показали на засіданні 78-ї Генасамблеї ООН - стрічку побачило понад 100 посадовців
Про це пише Euronews.
Посол Великої Британії Барбара Вудворд, яка була однією з ініціаторок показу сказала, що фільм важливий, оскільки "вторгнення Росії в Україну загрожує тому, за що стоїть ООН: міжнародному порядку, де суверенітет і територіальна цілісність усіх країн є фундаментальними".
"Ми хочемо ще раз підтвердити нашу відданість цінностям ООН, і саме тому ми вирішили показати цей дуже важливий документальний фільм", – сказала вона.
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Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що фільм "документує жахи загарбницької війни Путіна".
"Ми тут сьогодні ввечері, щоб засвідчити, стати свідками цих жахів і підтвердити нашу відданість справедливості та миру. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її звірства. Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у скрутний час", - додала пані посол.
Що відомо про документальний фільм "20 днів у Маріуполі"
28 січня стало відомо, що стрічка здобула приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.
20-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходив із 2 по 8 червня в Києві. Згодом фестиваль оголосив переможців. Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди журі і глядацьких симпатій.
Нагороди на британському кінофестивалі Sheffield DocFest 2023 здобули два документальні фільми про війну в Україні - "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.
Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" також стала найкасовішим фільмом українського кінотеатрального прокату, зібравши за перші вихідні після прем'єри понад півмільйона гривень
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