Фільм "20 днів у Маріуполі" показали на засіданні ООН

Про це пише Euronews.

Посол Великої Британії Барбара Вудворд, яка була однією з ініціаторок показу сказала, що фільм важливий, оскільки "вторгнення Росії в Україну загрожує тому, за що стоїть ООН: міжнародному порядку, де суверенітет і територіальна цілісність усіх країн є фундаментальними".

"Ми хочемо ще раз підтвердити нашу відданість цінностям ООН, і саме тому ми вирішили показати цей дуже важливий документальний фільм", – сказала вона.

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Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що фільм "документує жахи загарбницької війни Путіна".

"Ми тут сьогодні ввечері, щоб засвідчити, стати свідками цих жахів і підтвердити нашу відданість справедливості та миру. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її звірства. Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у скрутний час", - додала пані посол.

Що відомо про документальний фільм "20 днів у Маріуполі"

28 січня стало відомо, що стрічка здобула приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.

20-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходив із 2 по 8 червня в Києві. Згодом фестиваль оголосив переможців. Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав нагороди журі і глядацьких симпатій.

Нагороди на британському кінофестивалі Sheffield DocFest 2023 здобули два документальні фільми про війну в Україні - "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" також стала найкасовішим фільмом українського кінотеатрального прокату, зібравши за перші вихідні після прем'єри понад півмільйона гривень