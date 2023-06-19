Два фільми про війну в Україні здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023
Нагороди на британському кінофестивалі Sheffield DocFest 2023 здобули два документальні фільми про війну в Україні - "Звідки куди" Мачека Хамела та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова
Про це повідомили на сайті кінофестивалю.
Оголошення переможців "Sheffield DocFest 2023" відбулося у неділю, 18 червня.
Польсько-українсько-французька документальна стрічка "Звідки куди" режисера Мацека Хамели, який з перших днів російського вторгнення займався евакуацією українців, отримала головну нагороду Міжнародного конкурсу. Як зазначили в журі фестивалю, ця нагорода надається фільмам, які найкраще демонструють сильне художнє бачення та сміливу оповідь.
"Створений з інтимністю та делікатною повагою, ми, члени журі, були приголомшені блискучою простотою цього фільму, який робить нас попутниками у всесвітній одіссеї виживання та втечі", - додали члени журі.
Автори стрічки відреагували на нагороду.
"Нам бракує слів, нас переповнює радість. Кожен фестивальний відбір, кожна нагорода та міжнародне визнання – це ще одна можливість продовжувати підвищувати обізнаність про війну, яка все ще триває. Слава Україні!", – сказали автори фільму.
Окрім цього, спеціальною відзнакою Тіма Гетерінгтона нагородили документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова. Ця нагорода вручається фільму та режисеру, які найбільше відображають спадщину фотожурналіста та режисера Тіма Гетерінгтона - британсько-американському фотожурналісту, який загинув при висвітленні бойових дій у Лівії у 2011 році.
"Переможець премії Тіма Гетерінгтона 2023 року - це фільм, який є твором дивовижної мужності та моральної ясності, надає зворушливий контекст знайомим зображенням", - сказали члени журі.
Фільм "20 днів у Маріуполі" розповідає про напад росіян на місто 24 лютого 2022 року та через камеру воєнного кореспондента Мстислава Чернова показує свідчення про 20 днів майбутніх подій: бомбардування будинків та пологового будинку, життя людей в блокадному місті та інші жахи війни.
- 15 червня кінокомпанія 435 FILMS анонсувала показ документального фільму "Звідки куди" польського режисера Мачека Хамели про евакуацію українців на початку повномасштабної війни РФ на британському фестивалі Sheffield DocFest.
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