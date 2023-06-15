Про це інформує кінокомпанія 435 FILMS.

"Нещодавно ми раділи прем'єрі документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) режисера Мачека Хамели на Каннському кінофестивалі. А вже 15 червня відбудеться перший показ фільму на Sheffield DocFest", - пише пресслужба.

Головний документальний кінофестиваль у Великій Британії святкує 30-річчя. Подія триватиме у місті Шефілд до 19 червня.

Крім цього, стрічку обрано для участі в міжнародному конкурсі, на якому представлено лише 9 фільмів.

Покази на Sheffield DocFest:

15 червня - The Light - Screen 9 о 21:00 - прем’єра

16 червня - Showroom - Channel 5 Screen 2 о 13:15

17 червня - Curzon - Screen 3 о 15:30

Після кожного показу відбудеться Q&A сесія із режисером Мачеком Хамела та оператором Пьотром Гравендером.

Довідково. Прем’єра документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) відбулась 21 травня на 76-му Каннському кінофестивалі.

Режисер Мачек Хамела з перших днів війни став волонтером і на своєму автомобілі вивозив українців з-під обстрілів у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Слухаючи по дорозі історії українців Хамела вирішив взяти із собою друга-оператора та зняти документальний фільм.

За пів року волонтер-режисер евакуював 400 людей, частина з яких стали героями його стрічки.

На польському кінофестивалі Millennium Docs Against Gravity стрічка отримала два призи "Кращий польський фільм" та "Нагороду асоціації артхаусного кіно".

Також, команда фільму підтримує благодійну організацію "Артак", яка займається евакуацією людей із небезпечних територій. За кошти, зібрані на прем’єрному показі у Варшаві та благодійному концерті, команда купила два мінібуси, на яких вже зараз вивозять українців, у тому числі із затоплених після підриву Каховської ГЕС територій.

Фільм вироблено у копродукції Польщі, Франції та України. До виробництва фільму долучилась українська кінокомпанія 435 FILMS, заснована Анною Паленчук.