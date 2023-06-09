Фестиваль документального кіно Docudays UA-2023 оголосив переможців

Про це йдеться у повідомленні на сайті Docudays UA.

Головну нагороду конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка "Ми не згаснемо" режисерки Аліси Коваленко.

"Головну нагороду отримує фільм, який створює простір для тих, чиї долі хтось міг би вже вважати втраченими через історію та геополітичні обставини. Фільм, який підтримує бачення майбутнього покоління та його потенціалу й волі до завоювання світу силою творчості, цікавості та взаємної підтримки", – пояснило свій вибір журі.

Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка "Етілаат роз" режисерки Аббас Резає про роль вільної журналістики в розвитку демократичних суспільств.

Головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА здобув фільм "20 днів в Маріуполі" Мстислава Чернова. Він же отримав і приз глядацьких симпатій.

Особливу відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА віддали фільму "Крихка пам'ять" Ігоря Іванька.

У програмі DOCU/Коротко головний приз забрала стрічка "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, а особливу відзнаку – фільм Олексія Радинського "Чорнобиль 22".

Головний приз конкурсу RIGHTS NOW! отримав фільм "Залізні метелики" режисера Романа Любого, а особливу відзнаку у цій же категорії – "Вбивство журналіста" Метта Сарнецкі.

Головний приз студентського журі здобула стрічка "Крихка пам'ять". Особливі відзнаки дали двом стрічкам – "Мовчазна історія" та "Етілаат Роз".

Також вручили премію імені Андрія Матросова, засновану організаторами Docudays UA на честь продюсера фестивалю, який загинув у автокатастрофі 16 лютого 2010 року. Головний приз тут здобув фільм Ptitsa Аліни Максименко, особливу відзнаку – "Щоразу затинаюся від звістки з Києва" Дарини Мамайсур.

20-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходив із 2 по 8 червня в Києві.

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