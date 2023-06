Найновіший кінофестиваль у Саскатуні PUFF покаже українське кіно у галереї Remai Modern

Про це інформує Держкіно України.

У Канаді відбудеться перший фестиваль українського кіно у рамках Prairie Ukrainian Film Festival .

"Шість українських фільмів досліджують багато аспектів минулого та сьогодення України та розповідають складні історії стійкості та крихкості, хоробрості та ніжності, рішучості та страждань, любові та дружби", - коментують організатори.

Покази 15 червня:

Покази 16 червня:

16:00 "We Will Not Fade Away / Ми не згаснемо" режисерка Аліса Коваленко.

Покази 17 червня:

Покази 18 червня:

Фото: Держкіно України

Стрічки транслюватимуться з англійськими субтитрами.

Подія відбудеться у галереї Remai Modern (102 Spadina Crescent E, Саскатун, Канада). Вхід вільний.

PUFF, який представляє Prairie Center for the Study of Ukrainian Heritage у співпраці з Українським музеєм Канади та Remai Modern, прагне вшанувати українську культуру та сприяти кращому знанню її народу та його викликів.