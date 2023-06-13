Найновіший кінофестиваль у Саскатуні PUFF покаже українське кіно у галереї Remai Modern
З 15 по 18 червня прем'єрний кінофестиваль у Саскатуні Prairie Ukrainian Film Festival (PUFF) представить шість сучасних українських фільмів у Remai Modern
Про це інформує Держкіно України.
У Канаді відбудеться перший фестиваль українського кіно у рамках Prairie Ukrainian Film Festival .
"Шість українських фільмів досліджують багато аспектів минулого та сьогодення України та розповідають складні історії стійкості та крихкості, хоробрості та ніжності, рішучості та страждань, любові та дружби", - коментують організатори.
Покази 15 червня:
- 16:00 "Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent" режисер Антоніо Лукіч.
- 19:00 "Pamfir" режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Покази 16 червня:
- 16:00 "We Will Not Fade Away / Ми не згаснемо" режисерка Аліса Коваленко.
Покази 17 червня:
- 10:15 "Stop-Zemlia / стоп-земля" режисерка Катерина Горностай.
Покази 18 червня:
- 13:00 "Додому / EVGE" режисер Наріман Алієв.
- 15:00 "Klondike / Клондайк" режисерка Марина Ер Горбач.
Фото: Держкіно України
Стрічки транслюватимуться з англійськими субтитрами.
Подія відбудеться у галереї Remai Modern (102 Spadina Crescent E, Саскатун, Канада). Вхід вільний.
PUFF, який представляє Prairie Center for the Study of Ukrainian Heritage у співпраці з Українським музеєм Канади та Remai Modern, прагне вшанувати українську культуру та сприяти кращому знанню її народу та його викликів.
- 10-й Чілдрен Кінофест обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу.
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