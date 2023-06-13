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Найновіший кінофестиваль у Саскатуні PUFF покаже українське кіно у галереї Remai Modern

13 червня, 2023 вiвторок
11:05
Культура

З 15 по 18 червня прем'єрний кінофестиваль у Саскатуні Prairie Ukrainian Film Festival (PUFF) представить шість сучасних українських фільмів у Remai Modern

Про це інформує Держкіно України.

У Канаді відбудеться перший фестиваль українського кіно у рамках Prairie Ukrainian Film Festival .

"Шість українських фільмів досліджують багато аспектів минулого та сьогодення України та розповідають складні історії стійкості та крихкості, хоробрості та ніжності, рішучості та страждань, любові та дружби", - коментують організатори.

Покази 15 червня:

Покази 16 червня:

Покази 17 червня:

Покази 18 червня:

Фото: Держкіно України

Стрічки транслюватимуться з англійськими субтитрами.

Подія відбудеться у галереї Remai Modern (102 Spadina Crescent E, Саскатун, Канада). Вхід вільний.

PUFF, який представляє Prairie Center for the Study of Ukrainian Heritage у співпраці з Українським музеєм Канади та Remai Modern, прагне вшанувати українську культуру та сприяти кращому знанню її народу та його викликів.

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