У Києві розпочався суд над екскомандиром, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році
У вівторок, 21 січня, в Києві розпочався суд над екскомандиром ЗСУ Іллею Лапіним, якого підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
- Саме засідання зробили закритим, проте ухвала суду буде доступною для всіх. Підсудний полковник Ілля Лапін виступив проти такого рішення.
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Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що передувало
Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали трьох екскомандирів ЗСУ за підозрою в недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.
Фігурантами справи є бригадний генерал Юрій Галушкін, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант Артур Горбенко, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник Ілля Лапін, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання.
Затриманим оголосили підозру в недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України). Колишньому командиру 415-го ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).
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