Своєю бездіяльністю дозволили росіянам захопити частину Харківщини: ДБР спільно з СБУ затримали трьох екскомандирів ЗСУ

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Так, згідно з повідомленням, екскомандири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади не вжили необхідних заходів для забезпечення оборони, що призвело до захоплення армією РФ частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.

Крім того, дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

За інформацією правоохоронців, бригадний генерал погано організував оборонні позиції, які не відповідали бойовим можливостям 125-ї бригади, і не реалізував потенціал інших підрозділів для їх підсилення.

Генерал-лейтенант, що очолював 125-ту бригаду територіальної оборони, також не врахував можливості ворога, що зумовило недостатній рівень підготовки бригади до відбиття атаки. Зокрема він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо.

Також колишній комбриг маючи інформацію про підготовку наступу РФ не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, у тому числі офіцерів на своїх позиціях.

Колишній командир 415 батальйону 23 омбр своєю чергою не організував оборону в населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське. Згодом під час відбиття наступу противника не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Унаслідок цього, противник зміг просунутися на 10 км в глибину оборонної смуги, що призвело до значних втрат.

Затриманим буде оголошено підозру у недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України).

Колишньому командиру 415 ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.