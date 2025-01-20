Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Своєю бездіяльністю дозволили росіянам захопити частину Харківщини: ДБР спільно з СБУ затримали трьох екскомандирів ЗСУ

Своєю бездіяльністю дозволили росіянам захопити частину Харківщини: ДБР спільно з СБУ затримали трьох екскомандирів ЗСУ

Марія Науменко
20 січня, 2025 понедiлок
15:09
Кримінал

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали трьох екскомандирів ЗСУ. Їх підозрюють у недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року

Зміст

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Так, згідно з повідомленням, екскомандири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади не вжили необхідних заходів для забезпечення оборони, що призвело до захоплення армією РФ частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. 

Крім того, дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

За інформацією правоохоронців, бригадний генерал погано організував оборонні позиції, які не відповідали бойовим можливостям 125-ї бригади, і не реалізував потенціал інших підрозділів для їх підсилення.

Генерал-лейтенант, що очолював 125-ту бригаду територіальної оборони, також не врахував можливості ворога, що зумовило недостатній рівень підготовки бригади до відбиття атаки. Зокрема він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо.

Також колишній комбриг маючи інформацію про підготовку наступу РФ не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, у тому числі офіцерів на своїх позиціях. 

Колишній командир 415 батальйону 23 омбр своєю чергою не організував оборону в населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське. Згодом під час відбиття наступу противника не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Унаслідок цього, противник зміг просунутися на 10 км в глибину оборонної смуги, що призвело до значних втрат.

Затриманим буде оголошено підозру у недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України).

Колишньому командиру 415 ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше співробітники СБУ та Нацполіції запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.
Теги:
Новини
Україна
Росія
СБУ
військові
ЗСУ
Війна з Росією
ДБР
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Сергій Фурса
19 січня, 2025 неділя
Цькування Портникова: Це атакують український спротив як ідею
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+1.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.06
    Купівля 42.06
    Продаж 42.65
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
15:17
Правоохоронці затримали екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив СЗЧ підлеглих
15:07
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець
14:09
військові КНДР
The Wall Street Journal: Усередині елітного українського підрозділу: місія із захоплення північнокорейського солдата
14:09
Японський волонтер Цучіко
Японський волонтер Цучіко, який допомагає Харкову, прагне отримати реєстрацію в Україні: Терехов пообіцяв продовження дозволу
14:05
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Як отримати від ТЦК два місяці на збори: пояснює адвокат Филипець
14:00
OPINION
Трамп тестує нову тактику спілкування з Путіним
13:56
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджений обʼєкт інфраструктури
13:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"
13:21
Огляд
Дональд Трамп
Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента
13:16
Єменські хусити заявили про припинення атак на судна у Червоному морі: є виняток
13:07
Латвія
У Латвії планують заборонити росіянам та білорусам працювати в управлінні критичною інфраструктурою
13:03
Огляд
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі пішов з боксу, а прихильник України Двалішвілі побив росіянина в UFC. Головні новини світового спорту за тиждень
13:00
Ексклюзив
Адвокат Филипець: деякі юристи своїми висловлюваннями шкодять обороноздатності держави
12:46
мобілізація
У ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базової військової підготовки
12:46
Мін'юст
Мін'юст відновив роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ
12:42
Ексклюзив
Олег Рибачук
В деталях плану Трампа немає, але обриси вимальовуються: політик Рибачук щодо можливого формату припинення війни в Україні
12:22
Роберт Фіцо
У Словаччині психіатри й психологи вимагають відставки Фіцо через його поведінку
12:10
електроенергія
Споживання електроенергії знижується: ситуація в енергосистемі на 20 січня
12:06
OPINION
Повернення ненависті
12:00
Ексклюзив
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
11:45
Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ
Зеленський показав спілкування полоненого військового КНДР зі слідчими СБУ
11:19
Ворог від ранку обстрілює Херсон і область: поранений 56-річний чоловік і 39-річна жінка
11:13
Зʼявились перші кадри нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
11:00
Огляд
міжнародний огляд
Трампу до інавгурації вдалося досягти перемир’я у Газі, а чому не вийшло в Україні. Акценти світових ЗМІ 20 січня
10:56
Німеччина уряд
РФ здійснює дезінформаційну кампанію для впливу на вибори канцлера Німеччини, - аналітичний центр CeMAS
10:51
"Є додаткова мотивація": від початку вторгнення РФ Світоліна жодного разу не програла "нейтральним" російським спортсменкам
10:42
Боб Ділан
Чернетку слів пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man продали за $500 тис.
10:23
"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом
10:17
Служба безпеки України
Хотіли вбити першого заступника міністра охорони здоровʼя: правоохоронці затримали двох жителів Київщини
10:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Адвокат Филипець: якщо роботодавець вас нібито забронював, перевірте чи ви у нього офіційно працевлаштовані
10:00
OPINION
Трамп не просить, а вимагає, і не в Бога, а в решти світу
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 8-15 січня
"Ворог вже посунув технікою": у 79-й ОДШБр розповіли про загострення на Курахівському напрямку
09:52
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова готова надати фінансову підтримку невизнаному Придністровʼю після виведення військ РФ, - Санду
09:48
Донецький аеропорт
20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту
09:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:28
байден трамп дебати
Байден у межах президентської традиції планує залишити листа Трампу
09:00
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Адвокат: щоб не було проблем, заброньовані обмежено придатні повинні до 4 лютого пройти ВЛК
08:56
Південна Корея
Південна Корея розробляє систему протиракетної оборони для захисту від артилерійських загроз КНДР
08:54
Ексклюзив
Потрібно звільнити всю Харківську міграційну службу, починаючи від прибиральниці й закінчуючи керівником, - депутат міськради Ткачук
08:50
ППО
Сили ППО збили 93 зі 141 ворожого БПЛА, два дрони-імітатори повернулися в Росію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV