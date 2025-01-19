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У чотирьох регіонах України затримали 15 ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж зброї

Катерина Ганжа
19 січня, 2025 неділя
13:42
Кримінал

Співробітники СБУ та Нацполіції запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Зазначається, що серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом "Вогнище", партія осколкових гранат та вибухівка.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Київщина

На Київщині правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували "трофейним" озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті.

Як повідомляють в СБУ, після переправлення арсеналів до столичного регіону ділки власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

"Також у Київській області нейтралізовано ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру", - додали в СБУ.

Одеса

Там "на гарячому" затримали ще одного ділка, який хотів продати саморобні вибухові пристрої та бойові гранати.

"На місці події у зловмисника вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД", - розповіли в Службі безпеки.

Чернігів

У Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

Луцьк

У Луцьку правоохоронці викрили місцевого жителя на спробі продажу бойових гранат криміналітету.

Зазначається, що у разі успішної реалізації засобів ураження він хотів "замести сліди" і вимагав проведення оплати через "анонімні" платіжні системи.

"За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - повідомили в Службі безпеки.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила підприємство, яке підозрюють у допомозі росіянам будувати лабораторії для створення ядерної зброї.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Одеса
зброя
СБУ
Луцьк
Київщина
Чернігів
Війна з Росією
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