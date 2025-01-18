На Дніпропетровщині СБУ викрила компанію, яка нібито допомагала росіянам будувати ядерні лабораторії

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів. Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного вторгнення представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.

Цю металопродукцію окупанти використовували для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень, на базі якого РФ розробляє проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

"Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявили мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Правоохоронці вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.