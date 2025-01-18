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"Я задоволений, як слон": інженер Київського метрополітену особисто наводив російські ракети на столицю

Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
17:04
Кримінал

Організаторам агентурної мережі російської спецслужби, яка шпигувала за локаціями Сил оборони та коригувала ворожі удари по Києву та Харківській області, оголосили підозри

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Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

Там встановили, що керівником ворожого осередку був чинний інженер комунального підприємства "Київський метрополітен". Як зазначається, його завербували у 2015 році в Москві під час зустрічі із кадровим співробітником ФСБ, чию особу вже встановили кіберфахівці СБУ.

 

Так, посадовця перевели у "режим очікування" і залучили до виконання так званих завдань після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері. Він одразу отримав вказівку на створення агентурної мережі. 

За даними слідства, завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування і маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових ударів РФ.

До роботи на ворога резидент залучив своїх знайомих: харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на Укрзалізниці, та водія міжнародних автоперевезень. Завданням дезертира було відстежувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія - під виглядом робочих поїздок зливати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.

Крім того, до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і мати фігуранта. Керівник агентурної групи отримував від поплічників потрібні геолокації, узагальнював їх та передавав своєму російському куратору.

У Службі безпеки встановили, що резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами, під час яких той вихвалявся, що росіяни завдали удару по столиці України по його координатах.

"Я задоволений. Мало, звісно, але я задоволений, як слон. Це моя робота... Ще у чотири місця прилетіло, два з яких - це моя заслуга", - сказав в одній з телефонних розмов затриманий. 

Також він розповідав знайомим, як хоче катувати українців: "Як на мене, всіх "на нуль", одного - в полон. Тільки так. Перед його очима, припустимо, декільком людям перерізали горло. Ну щоб він налаштувався, щоб розумів, що розмова буде серйозною. Потім підходить людина з секатором, відрізає мізинець. Береться за наступний палець і починає, дивлячись в очі, серйозно з ним розмовляти, питання ставити. Без жалості, віриш?"

Інженера Київського метрополітену затримали у столиці, а його поплічника, агента-дезертира, - одночасно у Харкові.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами роботи на Росію, а також знайшли вогнепальну зброю, яку вже передано на експертизу.

Слідчі повідомили двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Затримані перебувають під вартою. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику групи – водію міжнародних рейсів, який переховується за кордоном. Фігурантам загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Укрзалізниця
СБУ
ФСБ
Війна з Росією
державна зрада
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Харківщина
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