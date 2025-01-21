Україна та Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Албанії Еді Рама 21 січня підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між державами строком на 10 років
Про це Зеленський повідомив у telegram.
"Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів", - написав президент.
В ОП зазначають, що Албанія забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу та разом з Києвом працюватиме над поглибленням оборонно-промислової співпраці.
"Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України", - додають в Офісі.
- 21 січня Володимир Зеленський також зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму й обговорив посилення ППО та співпрацю Берліна з Міністерством національної єдності.
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