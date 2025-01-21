Україна та Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів", - написав президент.

В ОП зазначають, що Албанія забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу та разом з Києвом працюватиме над поглибленням оборонно-промислової співпраці.

"Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України", - додають в Офісі.