Зеленський зустрівся з Шольцом: обговорили військові допомогу та "осередки єдності"

Про це повідомили в Офісі президента.

Сторони приділили окрему увагу продовженню підтримки України, зокрема - забезпеченню засобами протиповітряної оборони та координації кроків з усіма союзниками.

"Це допоможе посилити українських воїнів на фронті, зміцнити позиції України й наблизити справедливий і тривалий мир", - додають в ОП.

Водночас Зеленський і Шольц торкнулися теми співпраці Німеччини з Міністерством національної єдності України, обговоривши конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.

"Німеччина – друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення ФРН передала допомогу на понад 37 млрд євро", - підкреслюють в повідомленні.