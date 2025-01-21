Зеленський зустрівся з Шольцом: обговорили військові допомогу та "осередки єдності"
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму й обговорив посилення ППО та співпрацю Берліна з Міністерством національної єдності
Про це повідомили в Офісі президента.
Сторони приділили окрему увагу продовженню підтримки України, зокрема - забезпеченню засобами протиповітряної оборони та координації кроків з усіма союзниками.
"Це допоможе посилити українських воїнів на фронті, зміцнити позиції України й наблизити справедливий і тривалий мир", - додають в ОП.
Водночас Зеленський і Шольц торкнулися теми співпраці Німеччини з Міністерством національної єдності України, обговоривши конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.
"Німеччина – друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення ФРН передала допомогу на понад 37 млрд євро", - підкреслюють в повідомленні.
- 15 січня Міністерство оборони Німеччини передало Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці RCH 155, безпілотники та боєприпаси для танків LEOPARD.
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