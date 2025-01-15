Німеччина виділила для України новий пакет допомоги

Про це повідомляють у відомстві.

Зазначається, що від початку російської загарбницької війни Німеччина передала Україні матеріали зі складів бундесверу орієнтовною відновною вартістю близько €5,2 млрд.

Крім того, понад 10 тис. українських військових пройшли військову підготовку у Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять близько €282 млн.

Так, до нового пакета увійшло:

18 колісних самохідних гаубиць RCH 155;

5 БМП Marder;

9 АіТО30 FDC (колісна бойова машина піхоти RCT-30 з мобільним центром ведення вогню);

20 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

боєкомплект для основного бойового танка LEOPARD 1;

14 тис. снарядів калібру 155 мм;

19 тис. патронів калібру 122 мм;

11 тис. мінометних боєприпасів 120 мм;

495 штурмових гвинтівок HK 416;

600 ударних БПЛА HF-1;

50 БПЛА ВЕКТОР із запчастинами;

46 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

43 безпілотники-розвідники SONGBIRD;

277 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP)

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав послу Олексієві Макеєву першу з 54 нових колісних гаубиць RCH 155.



