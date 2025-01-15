Німеччина виділила для України новий пакет допомоги
Міністерство оборони Німеччини передало Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці RCH 155, безпілотники та боєприпаси для танків LEOPARD 1
Про це повідомляють у відомстві.
Зазначається, що від початку російської загарбницької війни Німеччина передала Україні матеріали зі складів бундесверу орієнтовною відновною вартістю близько €5,2 млрд.
Крім того, понад 10 тис. українських військових пройшли військову підготовку у Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять близько €282 млн.
Так, до нового пакета увійшло:
- 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155;
- 5 БМП Marder;
- 9 АіТО30 FDC (колісна бойова машина піхоти RCT-30 з мобільним центром ведення вогню);
- 20 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
- боєкомплект для основного бойового танка LEOPARD 1;
- 14 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 19 тис. патронів калібру 122 мм;
- 11 тис. мінометних боєприпасів 120 мм;
- 495 штурмових гвинтівок HK 416;
- 600 ударних БПЛА HF-1;
- 50 БПЛА ВЕКТОР із запчастинами;
- 46 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 43 безпілотники-розвідники SONGBIRD;
- 277 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP)
Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав послу Олексієві Макеєву першу з 54 нових колісних гаубиць RCH 155.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.23 Купівля 42.23Продаж 42.88
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе