Німеччина передала Україні першу гаубицю RCH 155 із 54 замовлених

Про це повідомляє Stuttgarter Zeitung.

Посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць, запланованих для України.

"Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі", - заявив Пісторіус.

Зазначається, що шість гаубиць спочатку залишаться в Німеччині для навчання українських військових.

Довідка. RCH 155 - це німецька самохідна артилерійська установка, яка використовує сучасну автоматизовану систему. Вона стріляє снарядами калібру 155 мм на відстань до 54 кілометрів.