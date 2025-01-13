Німеччина передала Україні першу гаубицю RCH 155 із 54 замовлених
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав послу Олексію Макеєву першу з 54 нових колісних гаубиць RCH 155
Про це повідомляє Stuttgarter Zeitung.
Посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць, запланованих для України.
"Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність в Європі", - заявив Пісторіус.
Зазначається, що шість гаубиць спочатку залишаться в Німеччині для навчання українських військових.
Довідка. RCH 155 - це німецька самохідна артилерійська установка, яка використовує сучасну автоматизовану систему. Вона стріляє снарядами калібру 155 мм на відстань до 54 кілометрів.
- 9 січня Пісторіус заявив, що вже у 2025 році Україна отримає від Німеччини 6 систем IRIS-T.
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