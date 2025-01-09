Німеччина передасть Україні 6 систем IRIS-T у 2025 році

Про це йдеться у соцмережі Х німецького оборонного відомства.

За його словами, Німеччина передасть Україні раніше анонсовані шість систем IRIS-T у 2025 році. Крім того, країна забезпечить українців 50 керованими ракетами для систем IRIS-T.

"Німеччина продовжує надійно та активно підтримувати Україну", - додав Пісторіус.