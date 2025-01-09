Німеччина передасть Україні 6 систем IRIS-T у 2025 році
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у четвер, 9 січня, заявив, що вже у 2025 році Україна отримає від Німеччини 6 систем IRIS-T
Про це йдеться у соцмережі Х німецького оборонного відомства.
За його словами, Німеччина передасть Україні раніше анонсовані шість систем IRIS-T у 2025 році. Крім того, країна забезпечить українців 50 керованими ракетами для систем IRIS-T.
"Німеччина продовжує надійно та активно підтримувати Україну", - додав Пісторіус.
- 20 грудня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відправку Україні ще однієї системи протиповітряної оборони IRIS-T.
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