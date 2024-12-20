Німеччина відправила в Україну ще одну систему IRIS-T, - Шольц
У п'ятницю, 20 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відправку Україні ще однієї системи протиповітряної оборони IRIS-T
Про це він заявив на національному брифінгу за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, передає УНІАН.
"Зараз поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили", - повідомив Шольц.
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Однак канцлер не уточнив, чи йдеться про комплекс IRIS-T SLS або IRIS-T SLM.
- Раніше повідомлялось, що Німеччина виділила Європейському енергетичному співтовариству 65 млн євро через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau) на ремонт енергетичної інфраструктури України.
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