Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Німеччина відправила в Україну ще одну систему IRIS-T, - Шольц

Німеччина відправила в Україну ще одну систему IRIS-T, - Шольц

Марія Науменко
20 грудня, 2024 п'ятниця
17:18
Світ

У п'ятницю, 20 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відправку Україні ще однієї системи протиповітряної оборони IRIS-T

Зміст

Про це він заявив на національному брифінгу за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, передає УНІАН.

"Зараз поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили", - повідомив Шольц.

Читайте також: Найбільше серед країн ЄС: Німеччина виділила Україні допомогу на €37 млрд

Однак канцлер не уточнив, чи йдеться про комплекс IRIS-T SLS або IRIS-T SLM.

  • Раніше повідомлялось, що Німеччина виділила Європейському енергетичному співтовариству 65 млн євро через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau) на ремонт енергетичної інфраструктури України.
Теги:
Новини
Україна
політика
Німеччина
ППО
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Олаф Шольц
Світ про Україну
Читайте також:
путін
Автор Юлія Лаврук
19 грудня, 2024 четвер
Діалог з Києвом "без попередніх умов", "гоніння на церкву" в Україні, "Орешник" і Курщина: що наговорив Путін під час "прямої лінії"
Автор Ростислав Павленко
19 грудня, 2024 четвер
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
військовий квиток, мобілізація
Автор Оксана Ліховід
19 грудня, 2024 четвер
До лютого 2025 року обмежено придатним військовозобов'язаним необхідно пройти ВЛК, - адвокатка Аніщенко
Київ
+3.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 грудня
18:42
ІДІЛ
США заявили про ліквідацію лідера ІД в результаті авіаудару на сході Сирії
18:40
Роман Безус, Омонія
Ліга конференцій: результати жеребкування стикових матчів
18:34
Віктор Орбан
"Ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі немає": МЗС України закликало Орбана припинити спекуляції
18:34
ЗСУ
Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% військових пройшли повторний медогляд
18:29
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Зеленський зателефонував Усику перед реваншем з Фʼюрі
18:25
Оновлено
Ілон Маск
Маск заявив, що Німеччину здатна врятувати тільки партія AfD. Шольц відреагував
18:22
Резерв+
У Резерв+ відтепер можна повторно уточнити персональні дані
18:08
Оновлено
окупанти обстріляли Херсон
Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблі і постраждалі
18:00
OPINION
Війна як "двіжуха". Путін визнав, що нищити Україну — це розвага для росіян від нудьги
17:53
Партнерський матеріал
Реінтеграція ветеранів: як на Вінницькій птахофабриці МХП захисники повертаються до цивільного життя
17:47
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Штайнмаєр 27 грудня оголосить про розпуск Бундестагу
17:45
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
17:40
Юлія Джима
Джима показала найкращий з 2021 року результат на КС з біатлону
17:32
Володимир Зеленський
Зеленський і Павел обговорили можливість відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності
17:15
Померла директорка і режисерка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко
17:10
Інтерв’ю
польський депутат Павел Коваль
Шансів на мир з Росією немає, - польський депутат Павел Коваль
17:07
Роберт Фіцо
Фіцо звинуватив Зеленського у газовій кризі в Словаччині
17:04
ЗСУ
У Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію "практично готовий"
17:04
США Україна
Адміністрація Байдена готує свій останній пакет допомоги Україні, - Reuters
16:59
Європарламент
The New York Times: У Європі вакуум лідерства. Як вона впорається з Трампом?
16:49
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ЄС запровадженням мита, в разі відмови збільшити закупівлі нафти та газу зі США
16:44
Оновлено
Київ обстріл 20.12.24
РФ обстріляла Київ: убито людину, є постраждалі
16:44
Огляд
Продукти
Споживчий кошик українців: як змінилася вартість та чи буде подорожчання у 2025?
16:41
Вихваляв Путіна під час проповідей: 5 років за ґратами отримав настоятель храму УПЦ МП на Вінниччині
16:39
війна з Росією
На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень, ворог найактивніший на Курському напрямку
16:36
укриття, бомбосховище
В уряді обговорили розвиток системи цивільного захисту: основний акцент – на укриттях
16:30
Росіяни атакували Костянтинівку, Лиман і Покровськ: загинула жінка, 4 поранених
16:15
Оновлено
Литва виділить 10 млн євро на реалізацію "данської моделі" в Україні
16:12
OpenAI
Італія оштрафувала OpenAI на €15 млн через використання персональних даних для ChatGPT
16:00
Стали відомі імена девʼяти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025
16:00
OPINION
Скандал з онлайн-казино. Чому Федоров збоку?
15:59
Київ обстріл 20.12.24
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджені посольства шести країн
15:50
Валерій Залужний
Залужний видав книжку "Моя війна": це перша частина трилогії
15:49
Нацвідбір на Євробачення-2025: TESLENKO заявив, що зніме кандидатуру, якщо до фіналу пройде ENLEO. Суспільне прокоментувало
15:39
МЗС України
Визначена попередня дата візиту майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до Києва, - МЗС
15:39
Україна надала США докази використання західних компонентів у російській зброї
15:37
Ексклюзив
Рекрутинг у Резерв+
Реєстри Міноборони України працюють у штатному режимі, - заступниця міністра Черногоренко
15:35
Делегація США прибула до Сирії для зустрічі з повстанцями, відповідальними за повалення режиму Асада
15:24
Херсонська область
"Росіяни намагаються поширити паніку": Прокудін спростував інформацію про примусову евакуацію з Херсона
15:15
Оновлено
Петер Сіярто
США дозволили Угорщині платити РФ за газ через підсанкційний Газпромбанк. У МЗС України відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV