Німеччина відправила в Україну ще одну систему IRIS-T, - Шольц

Про це він заявив на національному брифінгу за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, передає УНІАН.

"Зараз поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили", - повідомив Шольц.

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Однак канцлер не уточнив, чи йдеться про комплекс IRIS-T SLS або IRIS-T SLM.