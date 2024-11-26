Німеччина виділила Україні €65 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

Про це інформує Федеральне міністерство економіки Німеччини.

Федеральний міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек підкреслив важливість такої підтримки, зазначивши, що українська енергетична інфраструктура залишається під загрозою через постійні російські авіаудари.

"Колапс енергопостачання під час третьої зими війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи. Роблячи черговий внесок до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, ми робимо важливий внесок у підтримання енергопостачання України, щоб народ України міг і надалі отримувати електроенергію та тепло", - наголосив він.

Згідно з повідомленням, через Фонд енергетичної підтримки Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Європейське енергетичне співтовариство відповідає за організацію тендерів на закупівлю необхідних товарів та контроль за витратами. Німеччина також інвестує у проєкти "зеленого" енергетичного переходу, які дозволять зменшити залежність від традиційних видів пального, зокрема через установку фотоелектричних систем на критичних об'єктах — школах і лікарнях.

До кінця 2023 року Німеччина вже внесла понад 155 млн євро до Фонду енергетичної підтримки, і її загальні вкладення зростуть до 360 млн євро до кінця 2024 року. Наразі Німеччина є найбільшим донором фонду, який зібрав близько 629 млн євро з лютого 2022 року, що свідчить, як стверджують у відомстві, про незмінну підтримку України в умовах триваючої війни.