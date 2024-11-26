До кінця року Німеччина поставить в Україну 150-200 бронемашин MRAP

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Фройдинга, компанія, яка виробляє та збирає ці автомобілі в Німеччині отримує запчастини для бронемашин з усього світу. Водночас є деякі поставки, на які ще чекають.

"Наскільки я бачу, до кінця року ми поставимо приблизно 150-200 із 400. Але я сам цим не дуже задоволений. Та ми зробили все, щоб прискорити процес. Я вважаю, що це реалістичні цифри на зараз", – зазначив представник міноборони Німеччини.