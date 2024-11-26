До кінця року Німеччина поставить в Україну 150-200 бронемашин MRAP
Очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг повідомив, що ФРН до кінця року поставить в Україну близько 150-200 броньованих авто MRAP
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами Фройдинга, компанія, яка виробляє та збирає ці автомобілі в Німеччині отримує запчастини для бронемашин з усього світу. Водночас є деякі поставки, на які ще чекають.
"Наскільки я бачу, до кінця року ми поставимо приблизно 150-200 із 400. Але я сам цим не дуже задоволений. Та ми зробили все, щоб прискорити процес. Я вважаю, що це реалістичні цифри на зараз", – зазначив представник міноборони Німеччини.
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