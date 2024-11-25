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Німеччина до Різдва передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T

Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
22:47
Війна з Росією IRIS-T

У міноборони Німеччини анонсували передачу Україні ще двох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM та SLS, які повинні надійти до Різдва

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

Очільник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг наголосив, що Німеччина буде на боці України незалежно від будь-яких змін в уряді та результатів парламентських виборів. 

Він запевнив, що підтримка ФРН триватиме і впродовж новорічних свят, і впродовж виборів у країні. Зокрема нещодавно Німеччина поставила нам артилерійські гаубиці, танки та БМП. Генерал Фройдинг анонсував передачу пари систем ППО.

"Наша підтримка триває. Впродовж останніх кількох днів ми поставили артилерійські гаубиці, поставили танки, поставили бойові машини піхоти Marder. Ми запустили нашу програму ударних безпілотників, ви знаєте про це, і наступні IRIS-T SLM та SLS повинні надійти протягом наступних днів, до Різдва. Та підтримка триватиме і до Різдва, і до Нового року, і після 1 січня, і після 21-го, і після 23-го", - розповів представник міноборони Німеччини.

Фройдінг запевнив, що для нього було дуже важливо відвідати Україну саме зараз, перед майбутніми змінами в уряді в Сполучених Штатах і Німеччині. 

Другою причиною генерал назвав те, що Україна бореться з російською агресією більше як 1000 днів. Утім, він зауважив, що правильно казати про понад 3900 днів.

"Для мене цілком зрозуміло, що ця війна триває вже понад 10 років. Але я вважаю, що завжди варто і важливо донести це до відома громадськості, особливо в Західній Європі. Німеччина буде на вашому боці незалежно від будь-яких змін в уряді та незалежно від будь-яких парламентських виборів. Ви дійсно можете покластися на німецьку політику, на німецький народ, який підтримає вас, незважаючи на парламентські вибори, які мають відбутися приблизно через вісім тижнів", - резюмував Крістіан Фройдінг.

  • 20 листопада Німеччина оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Зокрема, у переліку міститься бронетехніка, дрони, боєприпаси та патрони.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Німеччина
ППО
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
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