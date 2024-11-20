Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що у переліку
Німеччина оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Зокрема, у переліку міститься бронетехніка, дрони, боєприпаси та патрони
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Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Що увійшло до переліку?
- боєприпаси для БМП Marder;
- 47 броньованих авто MRAP;
- радіолокаційна станція TRML-4D;
- 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;
- 41 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- 12 розвідувальних дронів HORNET XR;
- 2 дрони-розвідники VT-4 Rochen;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 110 дронів-розвідників SONGBIRD;
- 2 мостоукладачі BEAVER із запчастинами;
- 3 машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
- 8 десантних машин Caracal;
- 20 авто для патрулювання кордону;
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 7 стволів до гаубиці М109;
- 8 тис. патронів калібру 40 мм;
Також у списку міститься 340 гвинтівок HLR 338 із боєзапасом та 100 тис. патронів для вогнепальної зброї.
- Раніше видання Bild повідомляло, що Німеччина може передати Україні 4 тис. дронів, оснащених штучним інтелектом.
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