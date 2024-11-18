Німеччина може передати Україні 4 тис. дронів, оснащених штучним інтелектом, - Bild

Про це інформує Bild.

Йдеться про постачання ударних безпілотників компанії Helsing, які оснащені штучним інтелектом, що підвищує їхню автономність у складних бойових умовах. Низка експертів порівнює ці дрони з ракетами Taurus, постачати яких канцлер Олаф Шольц відмовився.

Згідно з повідомленням, Німеччина вже замовила 4 тисячі безпілотників для України, і перші партії можуть почати надходити з грудня, по кілька сотень щомісяця. Окремі прототипи дронів вже проходять випробування в реальних бойових умовах на сході України.

Довідково: кожен безпілотник, який Німеччина має намір передати Україні, оснащений сучасним програмним забезпеченням для навігації за численними маркерами, що дозволяє йому виконувати завдання навіть у складних погодних умовах та під атаками засобів РЕБ. Після ідентифікації цілі та підтвердження оператором, безпілотник може автономно нанести удар, навіть якщо втратить зв’язок.

Дальність польоту цих дронів, за даними видання, перевищує аналогічні показники українських дронів-камікадзе у чотири рази. При цьому ці новинки є значно дешевшими, ніж американські Switchblade та російські "Зали" і "Лансети".

Міністр Пісторіус зазначив, що постачання дронів із технологіями штучного інтелекту почнеться найближчим часом, що дозволить Україні ефективно вражати ключові об’єкти противника, зокрема командні пункти.