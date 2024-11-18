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Головна Світ Німеччина може передати Україні 4 тис. дронів, оснащених штучним інтелектом, - Bild

Німеччина може передати Україні 4 тис. дронів, оснащених штучним інтелектом, - Bild

Марія Науменко
18 листопада, 2024 понедiлок
10:48
Світ Німеччина Україна

Німеччина невдовзі може розпочати поставки Україні дронів-камікадзе з високим рівнем автономії, здатних ефективно вражати цілі на великій відстані, попри вплив засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)

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Про це інформує Bild.

Йдеться про постачання ударних безпілотників компанії Helsing, які оснащені штучним інтелектом, що підвищує їхню автономність у складних бойових умовах. Низка експертів порівнює ці дрони з ракетами Taurus, постачати яких канцлер Олаф Шольц відмовився.

Згідно з повідомленням, Німеччина вже замовила 4 тисячі безпілотників для України, і перші партії можуть почати надходити з грудня, по кілька сотень щомісяця. Окремі прототипи дронів вже проходять випробування в реальних бойових умовах на сході України.

Довідково: кожен безпілотник, який Німеччина має намір передати Україні, оснащений сучасним програмним забезпеченням для навігації за численними маркерами, що дозволяє йому виконувати завдання навіть у складних погодних умовах та під атаками засобів РЕБ. Після ідентифікації цілі та підтвердження оператором, безпілотник може автономно нанести удар, навіть якщо втратить зв’язок.

Дальність польоту цих дронів, за даними видання, перевищує аналогічні показники українських дронів-камікадзе у чотири рази. При цьому ці новинки є значно дешевшими, ніж американські Switchblade та російські "Зали" і "Лансети". 

Міністр Пісторіус зазначив, що постачання дронів із технологіями штучного інтелекту почнеться найближчим часом, що дозволить Україні ефективно вражати ключові об’єкти противника, зокрема командні пункти.

  • Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку його обрання на посаду висуне російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus. Проти поставки цих ракет Україні виступає нинішній канцлер ФРН Олаф Шольц.
  • Пізнане міністр економіки й віцеканцлер Німеччини, й ще один кандидат у канцлери від Партії зелених Роберт Хабек заявив, що якби він очолив уряд, то погодився б на постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus.
Теги:
Новини
Україна
Німеччина
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
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