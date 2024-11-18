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Кандидат у канцлери Німеччини Хабек виступив за поставки Україні ракет Taurus

Олена Будько
18 листопада, 2024 понедiлок
05:33
Світ міністр економіки Німеччини Роберт Хабек

Міністр економіки й віцеканцлер Німеччини, кандидат у канцлери від Партії зелених Роберт Хабек заявив, що якби він очолив уряд, то погодився б на постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus

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Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу ARD, пише  Die Zeit.

Відповідаючи на запитання про те, чи переглянув би він на посаді канцлера рішення Олафа Шольца проти поставок Taurus Києву, Хабек сказав: "Відповідь на це питання – так". 

Хабек додав, що як федеральному міністру економіки йому неодноразово доводилося ухвалювати рішення про постачання зброї. 

"Це було частиною мого офісу, і це були одні з найважчих рішень, які мені доводилося приймати", – сказав він.

Роберт Хабек очолить виборчий список "Союзу-90"/"зелених" на дострокових виборах до бундестагу, які відбудуться 23 лютого. Його висування підтримали 96,5% учасників федерального з'їзду партії у Вісбадені в неділю, 17 листопада, повідомляє "Німецька хвиля".

Виступаючи з промовою перед голосуванням, 55-річний Хабек наголосив, що він хотів би зайняти відповідальну посаду, спираючись на досвід, здобутий у минулі роки. Він зазначив, що насамперед хоче взяти на себе відповідальність "за людей у ​​Німеччині", а також згадав про проблеми, пов'язані зі зміною клімату та зростанням популізму.

  • Після розпаду урядової коаліції президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився провести дострокові вибори до бундестагу в неділю, 23 лютого 2025 року
  • Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку його обрання на посаду висуне російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus. Проти поставки цих ракет Україні виступає нинішній канцлер ФРН Олаф Шольц
Теги:
Новини
зброя
Німеччина
Війна з Росією
зброя для України
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