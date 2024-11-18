Кандидат у канцлери Німеччини Хабек виступив за поставки Україні ракет Taurus

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу ARD, пише Die Zeit.

Відповідаючи на запитання про те, чи переглянув би він на посаді канцлера рішення Олафа Шольца проти поставок Taurus Києву, Хабек сказав: "Відповідь на це питання – так".

Хабек додав, що як федеральному міністру економіки йому неодноразово доводилося ухвалювати рішення про постачання зброї.

"Це було частиною мого офісу, і це були одні з найважчих рішень, які мені доводилося приймати", – сказав він.

Роберт Хабек очолить виборчий список "Союзу-90"/"зелених" на дострокових виборах до бундестагу, які відбудуться 23 лютого. Його висування підтримали 96,5% учасників федерального з'їзду партії у Вісбадені в неділю, 17 листопада, повідомляє "Німецька хвиля".

Виступаючи з промовою перед голосуванням, 55-річний Хабек наголосив, що він хотів би зайняти відповідальну посаду, спираючись на досвід, здобутий у минулі роки. Він зазначив, що насамперед хоче взяти на себе відповідальність "за людей у ​​Німеччині", а також згадав про проблеми, пов'язані зі зміною клімату та зростанням популізму.