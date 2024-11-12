Як компроміс між Шольцом і Мерцом: у Німеччині назвали нову дату позачергових федеральних виборів
Законодавці та представники трьох провідних німецьких політичних партій оголосили про проведення позачергових федеральних виборів у неділю, 23 лютого 2025 року
Про це інформує Politico.
У виданні зазначили, що нова дата є компромісом між лівоцентристським канцлером Олафом Шольцем і лідером консервативної опозиції Фрідріхом Мерцом.
Очікується, що Шольц отримає вотум довіри до Різдва, що дозволить провести нові вибори в лютому. Минулого тижня після декількох місяців загострення суперечок щодо витрат і способів стимулювання німецької економіки розпалася його трипартійна коаліція.
Спершу канцлер планував провести вотум довіри вже 15 січня, що б відкрило шлях до нових виборів до кінця березня. Однак, під тиском лідерів інших партій, зокрема Фрідріха Мерца з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлер вирішив прискорити процес, що зрештою привело до нової дати виборів.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку його обрання на посаду висуне російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus.
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