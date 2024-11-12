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Як компроміс між Шольцом і Мерцом: у Німеччині назвали нову дату позачергових федеральних виборів

Марія Науменко
12 листопада, 2024 вiвторок
13:10
Світ Німеччина уряд

Законодавці та представники трьох провідних німецьких політичних партій оголосили про проведення позачергових федеральних виборів у неділю, 23 лютого 2025 року

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Про це інформує Politico.

У виданні зазначили, що нова дата є компромісом між лівоцентристським канцлером Олафом Шольцем і лідером консервативної опозиції Фрідріхом Мерцом.

Очікується, що Шольц отримає вотум довіри до Різдва, що дозволить провести нові вибори в лютому. Минулого тижня після декількох місяців загострення суперечок щодо витрат і способів стимулювання німецької економіки розпалася його трипартійна коаліція.

Спершу канцлер планував провести вотум довіри вже 15 січня, що б відкрило шлях до нових виборів до кінця березня. Однак, під тиском лідерів інших партій, зокрема Фрідріха Мерца з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлер вирішив прискорити процес, що зрештою привело до нової дати виборів.

  • Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку його обрання на посаду висуне російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus.

 

Теги:
Новини
вибори
політика
Німеччина
Олаф Шольц
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