Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що висуне Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus

Про це Мерц розповів в інтерв'ю Stern, передає Інтерфакс-Україна.

Політик зазначив, що якщо його оберуть на посаду канцлера Німеччини, то він готовий провести телефонну розмову з очільником Кремля, "якщо для цього буде привід і в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди".

Також Мерц вказав, що готовий висунути Росії ультиматум щодо припинення війни в Україні: якщо окупанти не припинять бойових дій за 24 години, він готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus і дати дозвіл на завдання ударів по території РФ.