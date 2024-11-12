Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що висуне Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку його обрання на посаду висуне російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus
Про це Мерц розповів в інтерв'ю Stern, передає Інтерфакс-Україна.
Політик зазначив, що якщо його оберуть на посаду канцлера Німеччини, то він готовий провести телефонну розмову з очільником Кремля, "якщо для цього буде привід і в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди".
Також Мерц вказав, що готовий висунути Росії ультиматум щодо припинення війни в Україні: якщо окупанти не припинять бойових дій за 24 години, він готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus і дати дозвіл на завдання ударів по території РФ.
- Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий відновити перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним уже найближчим часом.
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