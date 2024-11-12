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Головна Світ Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що висуне Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus

Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що висуне Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus

Ольга Бабишена
12 листопада, 2024 вiвторок
01:28
Світ Фрідріх Мерц

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку його обрання на посаду висуне російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus

Зміст

Про це Мерц розповів в інтерв'ю Stern, передає Інтерфакс-Україна. 

Політик зазначив, що якщо його оберуть на посаду канцлера Німеччини, то він готовий провести телефонну розмову з очільником Кремля, "якщо для цього буде привід і в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди". 

Також Мерц  вказав, що готовий висунути Росії ультиматум щодо припинення війни в Україні: якщо окупанти не припинять бойових дій за 24 години, він готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus і дати дозвіл на завдання ударів по території РФ.

  • Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий відновити перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним уже найближчим часом. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Війна з Росією
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