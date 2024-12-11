Найбільше серед країн ЄС: Німеччина виділила Україні допомогу на €37 млрд

Про це він розповів під час VII Українсько-німецького економічного форуму.

На заході канцлер Олаф Шольц також підтвердив, що до кінця року Німеччина передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot. Шмигаль подякував йому за внесок у посилення безпеки нашої держави.

За словами українського прем'єра, також вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 млн євро.

"Щиро дякую бізнес-спільноті Німеччини за віру в Україну. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Ба більше, багато німецьких фірм продовжують інвестувати в Україні", - додав Шмигаль.