Найбільше серед країн ЄС: Німеччина виділила Україні допомогу на €37 млрд
З початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина надала Україні допомогу на загальну суму 37 мільярдів євро. Це найбільше серед усіх європейських держав
Про це він розповів під час VII Українсько-німецького економічного форуму.
На заході канцлер Олаф Шольц також підтвердив, що до кінця року Німеччина передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot. Шмигаль подякував йому за внесок у посилення безпеки нашої держави.
За словами українського прем'єра, також вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 млн євро.
"Щиро дякую бізнес-спільноті Німеччини за віру в Україну. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Ба більше, багато німецьких фірм продовжують інвестувати в Україні", - додав Шмигаль.
- Нагадаємо, цього дня урядова делегація України на чолі з прем'єр-міністром Шмигалем прибула до Берліна для зустрічі з німецьким керівництвом й участі в українсько-німецькому бізнес-форумі.
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