Урядова делегація України прибула до Берліна для зустрічі з керівництвом Німеччини й участі в бізнес-форумі

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Зокрема, в межах візиту заплановані зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцем та віцеканцлером Робертом Габеком, а також участь в українсько-німецькому бізнес-форумі.

За словами прем'єра України, з керівництвом Німеччини планують обговорити співпрацю держав у різних галузях, співробітництво у сфері оборони, підтримку енергетики, питання відбудови, реформи та залучення інвестицій.

Як передає Укрінформ, в межах бізнес-форму пройде діалог міністрів на тему "Економічна стійкість. Роль бізнесу в процесі відновлення України", панелі з проблем української енергетичної системи в умовах війни, а також на тему "інноваційної оборони", на якій обговорять спільні зусилля двої країн для безпеки та стабільності.

За інформацією видання, інтерес до конференції є дуже великим. За три дні після анонсу на нього зареєструвалися понад 500 учасників. Метою таких форумів є не лише діалог урядовців з бізнесом, але й пошук партнерів.