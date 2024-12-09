Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув з візитом до України
У понеділок, 9 грудня, до української столиці прибув лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Він має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Згідно з повідомленням, метою його візиту є ознайомлення з поточним станом оборони України в умовах триваючої війни з Росією.
Мерц висловив бажання зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, підкресливши важливість цієї розмови для подальшої підтримки України.
"Я просто хочу сьогодні дізнатись, якою є ситуація в Україні та що ми можемо зробити, щоб допомогти цій постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії", - зазначив він.
Мерц запевнив, що фракція ХДС/ХСС в бундестазі "твердо стоїть" на боці України.
"Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир", - додав він.
- Фрідріх Мерц, якого вважають фаворитом на виборах канцлера, є прихильником України у боротьбі проти агресії РФ. Він був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Мерц прибув у Києві на початку травня 2022 року.
- Мерц не раз закликав Шольца надати ЗСУ далекобійні ракети Taurus, а також посилити підтримку Сил оборони України іншим озброєнням. Нещодавно Фрідріх Мерц заявив: якщо його оберуть на посаду канцлера, він висуне російському диктатору Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus.
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