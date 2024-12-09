Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув з візитом до України

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з повідомленням, метою його візиту є ознайомлення з поточним станом оборони України в умовах триваючої війни з Росією.

Мерц висловив бажання зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, підкресливши важливість цієї розмови для подальшої підтримки України.

"Я просто хочу сьогодні дізнатись, якою є ситуація в Україні та що ми можемо зробити, щоб допомогти цій постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії", - зазначив він.

Мерц запевнив, що фракція ХДС/ХСС в бундестазі "твердо стоїть" на боці України.

"Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир", - додав він.

„Der Krieg in der #Ukraine muss so schnell wie möglich enden. Nur wenn die Ukraine sich verteidigen kann, wird sich Putin auf Verhandlungen einlassen. Um zu erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und wo wir unterstützen können, bin ich heute nach #Kiew gereist.“ (tm) pic.twitter.com/1f8Rvy4hGz — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) December 9, 2024