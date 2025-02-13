США запровадили санкції проти прокурора МКС Хана, який видав ордер на арешт Путіна
Сполучені Штати Америки 13 лютого офіційно наклали санкції на прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна
Про це йдеться на сайті американського мінфіну.
Зазначені санкції запроваджують у межах обмежень стосовно МКС.
Відомо, що санкції Вашингтона заморозять американські активи Хана та заборонять йому і членам сімʼї вʼїзд на територію Штатів.
- Раніше Reuters писало, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, став першим, на кого поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, ініційовані президентом США Дональдом Трампом.
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