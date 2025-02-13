США запровадили санкції проти прокурора МКС Хана, який видав ордер на арешт Путіна

Про це йдеться на сайті американського мінфіну.

Зазначені санкції запроваджують у межах обмежень стосовно МКС.

Відомо, що санкції Вашингтона заморозять американські активи Хана та заборонять йому і членам сімʼї вʼїзд на територію Штатів.