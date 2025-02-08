У санкційний список Трампа потрапив прокурор МКС Хан, який видав ордер на арешт Путіна, - Reuters
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, став першим, на кого поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, ініційовані президентом США Дональдом Трампом
Про це пише Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.
Зазначено, що імʼя Хана вказане в додатку ще не оприлюдненого указу про санкції, який підписав Трамп.
За словами співрозмовників інформаційного агентства, обмеження заморозять американські активи та заборонять підсанкційним людям та їхнім сімʼям вʼїзд у США.
У матеріалі додають: указ доручає міністру фінансів Скотту Бессенту після проведення консультацій з держсекретарем Марко Рубіо подати впродовж 60 днів доповідь із зазначенням осіб, проти яких мають запровадити санкції.
- 7 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду. МКС засудив обмеження проти його працівників.
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