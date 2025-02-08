У санкційний список Трампа потрапив прокурор МКС Хан, який видав ордер на арешт Путіна, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Зазначено, що імʼя Хана вказане в додатку ще не оприлюдненого указу про санкції, який підписав Трамп.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, обмеження заморозять американські активи та заборонять підсанкційним людям та їхнім сімʼям вʼїзд у США.

У матеріалі додають: указ доручає міністру фінансів Скотту Бессенту після проведення консультацій з держсекретарем Марко Рубіо подати впродовж 60 днів доповідь із зазначенням осіб, проти яких мають запровадити санкції.