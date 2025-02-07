Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду

Про це повідомляє AP News.

В указі Дональда Трампа наголосили, що дії Міжнародного кримінального суду створили "небезпечний прецедент". Причина санкцій - розслідування МКС проти Ізраїлю.

Санкції обмежують в'їзд посадових осіб МКС, а також членів їхніх сімей, до США. Додатково запроваджуються фінансові обмеження.

"Ні США, ні Ізраїль не є членами суду та не визнають його. Ізраїль є близьким союзником США. Нещодавно суд видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу через його дії щодо палестинців у секторі Газа після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року", - нагадали в AP.

Рішення МКС проти Нетаньягу

У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта. Їм закидають скоєння злочинів проти людяності під час проведення військової операції в Газі після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

МКС також видав ордер на арешт командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. У Нетаньягу ордери на арешт ізраїльських посадовців назвали "антисемітськими".

