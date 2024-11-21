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МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Галланта й лідера військового крила ХАМАСу Дейфа

Юлія Лаврук
21 листопада, 2024 четвер
14:47
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Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта, а також командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Зміст

Про це повідомляють на сайті МКС.

Ордери на арешт Нетаньягу та Галланта видали за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року - дня, коли прокуратура подала клопотання про видачу ордерів на арешт.

У МКС зазначили, що Нетаньягу та Галланта несуть кримінальну відповідальність як співвиконавці за вчинення таких злочинів: голод як метод ведення війни, вбивства, переслідування та інші протиправні діяння.

"Палата також знайшла достатні підстави вважати, що Нетаньягу і Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин, що полягав у навмисному керівництві нападом на цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, МКС видало ордер на арешт лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа. Однак у МКС зазначили, що наразі "не в змозі визначити, чи був Дейф убитий, чи залишається живим. Тому Палата видає цей ордер на арешт".

"Палата знайшла достатні підстави вважати, що Дейф несе відповідальність за злочини проти людяності - вбивства, винищення, катування, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також за воєнні злочини - вбивства, жорстоке поводження, катування, захоплення заручників, посягання на людську гідність, зґвалтування та інші форми сексуального насильства", - йдеться в повідомленні.

Ордери на арешт усіх трьох мають гриф "секретно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Проте Досудова палата МКС вирішила оприлюднити інформацію, оскільки дії, подібні до тих, про які йдеться в ордері на арешт, схоже, тривають і досі.

Крім того, Палата  вважає, що в інтересах потерпілих та їхніх родин знати про існування ордерів на арешт.

  • У травні головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.
Теги:
Новини
Кримінал
Ізраїль
Хамас
Беньямін Нетаньягу
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