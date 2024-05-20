Головний прокурор МКС Хан запросив ордери на арешт лідерів ХАМАСу і високопосадовців Ізраїлю, зокрема Нетаньягу

Про це йдеться у відповідній заяві прокурора.

"Сьогодні я подаю клопотання про ордери на арешт до палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у справі про ситуацію в Палестині", - заявив прокурор.

Зазначається, що лідерів ХАМАС звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства на території Ізраїлю та Гази з 7 жовтня 2023 року, а Нетаньягу та Галанта - в тому самому за операцію ЦАХАЛ в Газі.

Зокрема, звинувачення проти високопосадовців Ізраїлю включають "винищення, голод як метод ведення війни, включаючи відмову в постачанні гуманітарної допомоги, навмисний напад на громадянське населення в ході конфлікту.

Також офіс головного прокурора зібрав докази, які дозволяють притягти до кримінальної відповідальності командира бойового крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, лідера аполітичного крила руху Ісмаїла Ханію, а також лідера ХАМАСу в Газі Яхью Сінвара, якого називають організатором нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Тепер колегія суддів МКС розгляне заяву Хана про видачу ордерів на арешт.