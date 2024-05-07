ЦАХАЛ увійшов у Рафах і взяв під контроль КПП на кордоні з Єгиптом
Ранком вівторка, 7 травня, ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом. ХАМАС заявив про зупинку поставок допомоги в Газу
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з заявою керівництва контрольно-пропускного пункту, яким керує ХАМАС, армія повністю зупинила "пересування людей і гуманітарної допомоги". Військові замінили палестинські прапори на ізраїльські.
Як стверджують у виданні, КПП "Рафах" є основним пунктом в'їзду допомоги в Газу, а також єдиним пунктом перетину палестинської території, окрім тих, що з Ізраїлем.
ЦАХАЛ увійшов у Рафах наступного дня після того, як Ізраїль наказав жителям східної частини міста негайно покинути його через можливий наступ.
Ізраїльські військові підтвердили, що їхня 401-ша бронетанкова бригада сьогодні вранці захопила контрольно-пропускний пункт "Рафах" з боку Гази, передає The Times of Israel.
За даними ЦАХАЛу, протягом ночі було вбито близько 20 бойовиків, а війська виявили три значні тунельні шахти. Водночас ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 50 об'єктах ХАМАС у Рафаху.
Окрім того, за словами військових, було знищено начинений вибухівкою автомобіль, який їхав назустріч танку ЦАХАЛу.
Наразі в ході операції ніхто з солдатів не постраждав.
Зараз війська прочісують місцевість і готуються до нових місій.
- 6 травня Ізраїль розпочав евакуацію цивільного населення з південного району Гази Рафах, де, за оцінками армії, проживає близько 100 тисяч палестинців.
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